El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de preinscripción para las escuelinas municipales el 14 de abril, con 108 plazas

El Ayuntamiento de Avilés abrirá el plazo de preinscripción de las escuelinas municipales el próximo día 14 de abril, que disponen de un total de 108 plazas. Las bases y el modelo de solicitud para la matrícula del próximo curso ya están disponibles en la web municipal para cubrir las vacantes en los centros de educación infantil de primer ciclo de La Magdalena, La Toba y El Quirinal. Las familias interesadas podrán presentar las solicitudes hasta el próximo día 24, tanto de forma telemática como presencial en los registros municipales del Ayuntamiento, El Foco en Villalegre y el servicio de Educación ubicado en el edificio Fuero.

El calendario está ya marcado: el 27 de mayo se publicarán las listas provisionales y se abrirá el plazo de alegaciones hasta el 1 de junio. Las listas definitivas de admisión verán la luz el 10 de junio, mientras que la matriculación efectiva deberá realizarse entre el 25 de junio y el 3 de julio.

La solicitud está abierta para padres, madres o tutores de menores de tres años (o nacimientos previstos para este año) que residan en el municipio o trabajen en él. Como requisito indispensable, los pequeños deben tener cumplidos los 3 meses de edad a fecha de 1 de septiembre de 2026.

Noticias relacionadas

Plazas disponibles

Por centros, la escuelina del Quirinal es la que mayor oferta presenta con 54 plazas (16 para menores de un año, 23 para la etapa de 1 a 2 años y 15 para la de 2 a 3). Por su parte, La Toba tendrá capacidad para 28 pequeños (repartidos en 8, 10 y 10 plazas según la edad) y el centro de La Magdalena oferta un total de 18 vacantes (8 plazas para 0-1 años, 5 para 1 a 2 años y otras 5 para la última etapa).