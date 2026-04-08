El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de preinscripción para las escuelinas municipales el 14 de abril, con 108 plazas
Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 24 de abril, tanto online como presencialmente, para optar a una de las 108 plazas ofertadas.
I. G.
El Ayuntamiento de Avilés abrirá el plazo de preinscripción de las escuelinas municipales el próximo día 14 de abril, que disponen de un total de 108 plazas. Las bases y el modelo de solicitud para la matrícula del próximo curso ya están disponibles en la web municipal para cubrir las vacantes en los centros de educación infantil de primer ciclo de La Magdalena, La Toba y El Quirinal. Las familias interesadas podrán presentar las solicitudes hasta el próximo día 24, tanto de forma telemática como presencial en los registros municipales del Ayuntamiento, El Foco en Villalegre y el servicio de Educación ubicado en el edificio Fuero.
El calendario está ya marcado: el 27 de mayo se publicarán las listas provisionales y se abrirá el plazo de alegaciones hasta el 1 de junio. Las listas definitivas de admisión verán la luz el 10 de junio, mientras que la matriculación efectiva deberá realizarse entre el 25 de junio y el 3 de julio.
La solicitud está abierta para padres, madres o tutores de menores de tres años (o nacimientos previstos para este año) que residan en el municipio o trabajen en él. Como requisito indispensable, los pequeños deben tener cumplidos los 3 meses de edad a fecha de 1 de septiembre de 2026.
Plazas disponibles
Por centros, la escuelina del Quirinal es la que mayor oferta presenta con 54 plazas (16 para menores de un año, 23 para la etapa de 1 a 2 años y 15 para la de 2 a 3). Por su parte, La Toba tendrá capacidad para 28 pequeños (repartidos en 8, 10 y 10 plazas según la edad) y el centro de La Magdalena oferta un total de 18 vacantes (8 plazas para 0-1 años, 5 para 1 a 2 años y otras 5 para la última etapa).
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Habla el hombre al que disparó un vecino de Ribadesella desde la ventana: “Yo me di por muerto”
- La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: 'Esperemos un buen final
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal