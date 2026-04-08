Los concejales no adscritos instan al gobierno de Gozón a solucionar el problema de aparcamiento en Luanco
El concejal Florentino Cuétara exige al gobierno que aborde la problemática del aparcamiento en comisiones informativas antes de tomar decisiones de cara al próximo verano
I. G.
Los concejales no adscritos de Gozón han solicitado al gobierno que dé soluciones ante las necesidades de estacionamiento en Luanco, sobre todo en lo que respecta a la temporada estival. "La corporación es responsable de dar una solución a este problema que perjudica a los vecinos de Gozón, por eso han de habilitarse zonas de aparcamiento o crear sistemas nuevos de estacionamiento en núcleos urbanos", señaló el edil no adscrito Florentino Cuétara, que urge al gobierno tratar ese asunto en comisiones informativas antes de tomar alguna decisión al respecto. Los no adscritos destacan que la reorganización del tráfico es "obligatoria" dado el caos generado durante la Semana Santa.
Además, los no adscritos han solicitado una previsión del calendario laboral con turnos, horarios y vacaciones del personal municipal, "lo que evitaría los problemas habituales en temporada estival y el exceso de horas extraordinarias, que luego por normativa quedan sin pagar. La situación política en Gozón ha cambiado, pero señor Alcalde, no se confíe", concluyeron en un comunicado.
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