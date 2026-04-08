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Cortes de tráfico en Luanco por obras en la calle Gijón: así afecta la renovación al acceso a la plaza de la Villa

Los trabajos de renovación del saneamiento, red de aguas, alumbrado público y nuevo firme prevén finalizar antes del verano

La calle Gijón cortada al tráfico en Luanco.

La calle Gijón cortada al tráfico en Luanco.

I. G.

Luanco

La calle Gijón de Luanco, la del Museo Marítimo, está en obras. Esa actuación forma parte del plan de sostenibilidad turística en destino y traerá consigo una importante renovación de la céntrica vía. La actuación se centra en la renovación de las redes de saneamiento, agua y alumbrado. La obra, que prevé finalizar antes de la llegada del verano, permitirá semipeatonalizar ese tramo emblemático de la villa.

Actualmente, y hasta que concluyan los trabajos, la calle permanecerá cortada al tráfico y al estacionamiento de vehículos. Por ello, el acceso a la calle Marcelino Rodríguez y a la plaza de la Villa ha de hacerse desde la plaza de Zapardel en sentido contrario al habitual.

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Para facilitar este cambio provisional, se ha ampliado el radio de giro de los vehículos que proceden desde la calle Valeriano Fernández Viña, reforzando tanto la señalización vertical como la horizontal indicativa de los carriles disponibles para minimizar las molestias a los conductores mientras duren las labores de mejora en el entorno del Museo Marítimo.

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