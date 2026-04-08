Emilia García, psiquiatra: “En mi especialidad influyó mi abuela, que entendía de remedios y una tía médica, que me dio a conocer la obra de Freud”

Emilia García Castro también conocida por el sobrenombre de Emy Barraca es doctora en Psiquiatría. Se jubiló en 2025. Este jueves, día 9, pronunciará una conferencia en Avilés, en el hotel Palacio de Avilés, organizada por la Sociedad Económica de Amigos del País. Será a las 19.30 horas con entrada libre.

¿Qué le motivó a especializarse en Psiquiatría y cómo ha evolucionado esa motivación con los años?

La motivación para hacerme psiquiatra vino de mi interés por comprender al ser humano de una forma global, incluyendo mente y cuerpo. Influyeron en ello mi abuela, que era entendida en remedios y prácticas tradicionales, y una tía médica que me dio a conocer la obra de Sigmund Freud. Después de cuarenta años de profesión, y ya jubilada, sigo tan motivada como al principio para seguir aprendiendo.

¿Cuáles considera que son los trastornos mentales más frecuentes en la población actual y por qué?

Los trastornos mentales más frecuentes son los que causan ansiedad y depresión. Estos síntomas indican un desajuste entre nuestra mente y las exigencias de la realidad. Hoy en día vivimos en sociedades que producen cambios constantes y generan un estrés creciente, por lo que nuestra capacidad de adaptación se ve a veces sobrepasada.

¿Cómo ha cambiado el abordaje de la salud mental en la última década?

En la última década el modelo comunitario en salud mental sigue evolucionando, aunque de una manera irregular según el territorio. Este modelo ha tenido un gran desarrollo en Asturias, y particularmente en Avilés, con el doctor Jambrina (jefe de Salud Mental del área sanitaria) a la cabeza. La tendencia es hacer llegar los servicios al entorno más cercano al paciente, sobre todo en los casos graves, y reducir en lo posible las hospitalizaciones.

¿Qué papel juegan los factores sociales y ambientales en el desarrollo de los trastornos psiquiátricos?

Los factores sociales y ambientales juegan un papel muy importante en el desarrollo de los trastornos mentales. Basta recordar la célebre frase de Ortega: “Yo soy yo y mi circunstancia” para darse cuenta de la influencia decisiva del entorno en nuestros estados de salud o enfermedad. En este sentido es fundamental cuidar los vínculos y mantenernos comunicados en el mundo real.

¿Cuáles son los síntomas y señales de alerta de una posible enfermedad mental?

Los síntomas comunes, como ansiedad, insomnio o estado de ánimo bajo deben ser intensos, continuados y repercutir de una manera importante en nuestra vida para considerarse motivo de consulta. Por fortuna, en la mayoría de los casos son temporalesy producto del estrés o de dificultades habituales en nuestra vida que nos causan malestar y no consideramos enfermedad.

¿Cómo se puede diferenciar entre una reacción emocional normal ante el estrés y un trastorno que requiere atención profesional?

Las personas desarrollamos a lo largo de la vida unas estrategias para resolver las situaciones, y nos apoyamos en nuestro entorno lo suficiente para superar el malestar pasajero. Si, a pesar de ello, ese malestar es creciente, continuado y nos impide desenvolver nuestra actividad normal, quizá es el momento de consultar.

¿Qué avances recientes en psiquiatría le parecen más prometedores para el futuro del tratamiento de los pacientes?

Son prometedores los avances en neurociencia, los fármacos cada vez más específicos y tolerables, y las psicoterapias aplicadas a entonos clínicos habituales. Sin olvidar el avance que supone la inteligencia artificial siempre que se aplique bien. Se trata de lograr una mejora integral de la persona que sufre.

Usted también es escritora. Cuénteme que tiene entre manos…

La escritura ha sido para mí una continuidad natural a lo que fue mi profesión. Es una afición que me permite profundizar en los conflictos y motivaciones del ser humano de otra manera y con un alcance mayor que el propio de la consulta. He publicado dos novelas, la última de ellas se titula “Un océano de ida y vuelta” y la estoy dando a conocer en distintas presentaciones, el próximo viernes en El Franco. Próximamente saldrá publicado un conjunto de relatos, muchos de ellos de humor, bajo el título de “Así como somos”, que espero que entretenga y guste a los lectores.