Una exposición de David Trullo abre el XI Festival de Cine LGTBI del Niemeyer

El Centro Niemeyer inaugurará mañana, jueves, el XI Festival de Cine LGTBI, que se extenderá hasta el 19 de abril, con una exposición sobre el archivo de David Trullo y la película 'Este cuerpo mío', con el director Afioco Gnecco.

El festival desplegará una programación en la que confluyen cine, arte contemporáneo y pensamiento crítico, generando espacios de encuentro para la comunidad LGTBIQ+ en Asturias, ha explicado este miércoles el complejo cultural en una nota.

El festival arrancará con la inauguración de la exposición 'findesiglo (1991–2001)', del artista visual David Trullo, que podrá visitarse hasta el 3 de mayo en la Sala 2 del Edificio Polivalente, con entrada gratuita.

El proyecto propone una reflexión sobre los sistemas de archivo y memoria a partir de los primeros trabajos del artista en los años noventa, cuestionando qué se considera susceptible de ser documentado.

La muestra reconstruye una biografía generacional que conecta "lo íntimo con lo colectivo", invitando al público a repensar su propia memoria.

El próximo 11 de abril, a las 18:00 horas, el festival acogerá la mesa redonda 'El deseo, una celebración colectiva', un "espacio de reflexión que propone entender el deseo como una fuerza compartida y creativa, capaz de activar vínculos, generar comunidad y convertirse en herramienta de transformación social".

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El programa incluye la proyección de las cintas como 'Aquí donde soy', 'Còlera', 'Las pardas', 'Pipiolos' y 'Curmán', entre otras.