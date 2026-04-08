Finalizan los trabajos del edificio histórico que alberga la oficina de turismo

La constructora Citanias ha anunciado este martes la finalización de las obras de rehabilitación integral de las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Avilés, condicionadas por el hallazgo de restos de la muralla medieval durante los trabajos para la instalación de un ascensor.

La actuación ha permitido actualizar el edificio, mejorar su funcionalidad y garantizar la accesibilidad a todas sus plantas, al tiempo que ha puesto en valor su contexto histórico.

El proyecto ha contemplado una nueva distribución interior de los espacios, la renovación completa de la cubierta y la instalación de un ascensor que facilita el acceso a las plantas superiores, reforzando así la accesibilidad universal del inmueble.

La mayor complejidad de la obra se produjo durante la ejecución del foso del ascensor, cuando aparecieron restos de la muralla medieval de Avilés, un hallazgo que obligó a paralizar parcialmente los trabajos, activar la intervención de un arqueólogo y emitir el correspondiente informe al Departamento de Patrimonio.

Esta circunstancia supuso, además, la necesidad de solicitar una prórroga en el plazo inicialmente previsto para la finalización de la obra.

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La constructora ha destacado en su nota que este tipo de trabajos exigen una combinación de rigor técnico, capacidad de adaptación y sensibilidad hacia el patrimonio existente, especialmente cuando se interviene en entornos con una notable carga histórica como es el caso.