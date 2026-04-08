Josín García, nuevo presidente vecinal de La Luz, reclama un plan para mejorar la accesibilidad en el barrio de Avilés

Josín García es el nuevo presidente de la asociación vecinal de La Luz. Lleva poco menos de dos semanas al frente de la entidad y este miércoles mantuvo una reunión con el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, y el concejal de barrio, Noé Vega. García tiene claro que el principal problema que tiene su barrio es la accesibilidad. "La Luz está lleno de baches y hay que dar solución a los desperfectos", expone el dirigente vecinal, que reclama un plan integral para adecuar las aceras y permitir el paso sin dificultades a todos los vecinos del barrio. "Es necesario arreglar las aceras para que puedan circular las personas que se desplazan en silla de ruedas o que llevan carricoches", trasladó Josín García a los concejales que le visitaron con motivo de la renovación de la junta directiva de la asociación vecinal.

García entiende que "pocas aceras están bien" en La Luz. Por eso, insiste en que la accesibilidad es la reclamación prioritaria de la asociación al Ayuntamiento de Avilés. El nuevo dirigente vecinal ya advirtió hace dos semanas, nada más ser elegido, que el objetivo de su mandato al frente de la asociación es "sentarse a hablar sobre las mejoras y necesidades del barrio".

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El equipo de García ganó las elecciones de la entidad vecinal de La Luz por diez votos con respecto a la otra candidatura con Héctor Fernández, el anterior presidente vecinal a la cabeza. Los comicios internos contaron con una participación del 36 % por ciento de los socios, lo que supone más de cien personas que acudieron a la sede vecinal a depositar su voto. La participación es algo que celebraron las dos candidaturas que optaban a la directiva del colectivo.