Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

McDonalds presenta una inversión de un millón de euros

El McDonalds de Avilés, en el barrio del Carbayedo, presentó ayer a la alcaldesa Mariví Monteserín y al concejal de Licencias, Noé Vega, una inversión de "casi un millón de euros", destacó Pío Fernández. "Es la segunda gran inversión desde que abrimos en 2001", destacó. Se ha mejorado el salón, la zona de juegos, la cocina. A la izquierda, Fernández, Monteserín y Vega.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  6. Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
  7. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros

McDonalds presenta una inversión de un millón de euros

"La política se predica con hechos, no con promesas", reprocha IU de Castrillón al PP ante el alza en la recaudación del IBI

"La política se predica con hechos, no con promesas", reprocha IU de Castrillón al PP ante el alza en la recaudación del IBI

Ana Rellán, nueva presidenta del Avilés Club de Empresas: "Estoy muy motivada y con ganas de tirar por el proyecto"

Ana Rellán, nueva presidenta del Avilés Club de Empresas: "Estoy muy motivada y con ganas de tirar por el proyecto"

Corvera publica un inventario geolocalizado de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el concejo

Corvera publica un inventario geolocalizado de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en el concejo

Román Antonio Álvarez, en la inauguración de las jornadas del Ridea sobre la historia de los muelles locales: "El Puerto es la razón de ser de Avilés"

Román Antonio Álvarez, en la inauguración de las jornadas del Ridea sobre la historia de los muelles locales: "El Puerto es la razón de ser de Avilés"

Versos con sello corverano para fomentar la poesía del concejo

Versos con sello corverano para fomentar la poesía del concejo

Finalizan los trabajos del edificio histórico que alberga la oficina de turismo

Finalizan los trabajos del edificio histórico que alberga la oficina de turismo

Una exposición de David Trullo abre el XI Festival de Cine LGTBI del Niemeyer

Una exposición de David Trullo abre el XI Festival de Cine LGTBI del Niemeyer
Tracking Pixel Contents