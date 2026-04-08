McDonalds presenta una inversión de un millón de euros
El McDonalds de Avilés, en el barrio del Carbayedo, presentó ayer a la alcaldesa Mariví Monteserín y al concejal de Licencias, Noé Vega, una inversión de "casi un millón de euros", destacó Pío Fernández. "Es la segunda gran inversión desde que abrimos en 2001", destacó. Se ha mejorado el salón, la zona de juegos, la cocina. A la izquierda, Fernández, Monteserín y Vega.
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