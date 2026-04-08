"La política se predica con hechos, no con promesas", reprocha IU de Castrillón al PP ante el alza en la recaudación del IBI

"El PP sigue faltando a la verdad en relación con los impuestos en el año 2026", reprochó ayer la portavoz de IU de Castrillón Yasmina Triguero, quien recordó que su grupo ya trasladó en el marco del debate plenario sobre el presupuesto de 2026 que la recaudación en el presente año era superior al año 2025 "y este dato es incontestable. Tanto el IBI como el agua, el alcantarillado, la plusvalía y la basura suben respecto al 2025 y en su conjunto superan los 700.000 euros más de recaudación", aseveró tras conocerse que solo la recaudación del IBI se elevará a 10 millones de euros entre 2025 y 2026.

En concreto, abundó Triguero, "en el IBI se recauda más en el 2026 que el importe correspondiente al 2025, y en contra de lo que dice el PP, la ciudadanía no va a ver descender su recibo, porque a pesar de la rebaja de coeficiente del IBI se aplicará aún la subida de la revalorización de valor catastral realizada en noviembre de 2018 como consecuencia de la adaptación a los valores del mercado que se aplican progresivamente, año a año, hasta el 2028". Debido a esto, explicó, "no se notará ni en el recibo ni en la recaudación".

Por otro lado, la portavoz de IU señaló que la subida de la tasa de basura desde que el PP gobierna en el concejo se ha incrementado un 138% para los domicilios urbanos y un 151% para los domicilios rurales.

"La recaudación de la plusvalía, a pesar de la bonificación puntual aprobada, asciende, logrando una cifra récord de 500.000 euros prevista para 2026", aseveró. Asimismo, recordó Triguero, "en agua y alcantarillado se ha subido en conjunto un 8%% desde que está el PP en el gobierno y mientras en Avilés el PP pide que no se suba aquí sí lo hacen".

Por todos estos motivos, desde IU de Castrillón insisten en que "aunque el PP prometa la bajada de impuestos, cuando gobierna la realidad refleja que lo contrario. La política se predica con hechos, no con promesas".

Un concejo que "agoniza" turísticamente

También se refirieron los populares a la reciente celebración de la Semana Santa. La concejal Mar González afeó "la parálisis observada estos días en Castrillón provocada por una nula acción política del gobierno del PP, con los principales recursos turísticos culturales cerrados a cal y canto", y aludió expresamente a la ausencia de servicios básicos como los chiringuitos en las principales playas como Salinas y Arnao, así como "la nula oferta de actividades culturales y musicales ha vaciado Castrillón".

Noticias relacionadas

Ha habido, en palabras de González, "calles vacías, aparcamiento de sobra, bares a media en ocasiones y en otros vacíos, denotan que el PP no apuesta por desestacionalizar el turismo. Y con ello arrastra la perdida de dinamismo de la economía local y en concreto del sector servicios". A su juicio, tal es la "desidia existente" que la propia concejala del ramo y el Alcalde cogen sus días de descanso en estas fechas, indicó, "como si de personal funcionario se tratase, mientras que el concejo agoniza como destino turístico".