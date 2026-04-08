Quejas por la suciedad y el ruido generado por varias familias a las puertas de las Urgencias del Hospital San Agustín de Avilés: "No saben lo que es una papelera"

"Lo han dejado todo sucio; parece que no saben lo que es una papelera". Usuarios y personal del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) han manifestado quejas a causa de la suciedad y el ruido que provocado varias familias que estos días llenan el exterior de la zona de Urgencias. Más de cien personas "colapsan" desde este martes la explanada y los accesos al centro sanitario. Según fuentes consultadas, se trata de los allegados de un hombre que ingresó en estado crítico.

"Nunca había visto nada así", aseguraban este miércoles trabajadores del HUSA, ante las más de cien personas que se arremolinaban frente a las puertas de Urgencias y Hospitalización y a los numerosos vehículos aparcados en doble fila. "Es un auténtico colapso; no es práctico para el funcionamiento del hospital", apuntaba otro empleado, también sorprendido por la avalancha de allegados del hospitalizado, que también se esparcían por la cafetería y el entorno del nuevo carril bus-taxi.

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La aglomeración de gente provocó incluso algunos momentos de tensión que obligaron a llamar a la Policía. Además, los sanitarios también tuvieron que atender a algunos de los familiares, fruto de la tensión y las largas horas de espera.