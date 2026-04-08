La rápida descarbonización de Asturias ralentiza el porvenir industrial de la comarca de Avilés

Hace cuatro años, en 2021, el Principado de Asturias era una región exportadora de energía. Ahora ya no lo es: ahora lo que sucede es que la importa. Y esto así por una concatenación de decisiones que tomaron las administraciones públicas sin atender sus consecuencias. Y así sucede que se ha generado “un severo problema entre los lugares en que se genera la energía y los lugares en que se consume”. Lo explica el ingeniero Juan José del Campo Gorostidi a propósito del problema que acucia al centro de Asturias: un Anillo Energético que está por cerrarse, pero tardará en hacerlo -“al menos diez años”-, una circunstancia que va a dejar vendida a las grandes industrias que operan entre Gijón y Avilés.

Lo paradójico es que “hay que hacer llegar a la zona central del Principado la energía que no se produce en esa zona central”. A esto se va a poner desde ya, por ejemplo, la empresa energética cordobesa Magtel que, a través de su filial La Barca Energía, ha sido propuesta por el Gobierno español como adjudicataria del nudo de conexión eléctrica para construir una gran central hidroeléctrica de bombeo en Soto de la Barca, en Tineo, un proyecto al que también aspiraba la portuguesa EDP.

La energía de la orilla del Narcea tiene que llegar a las subestaciones transformadoras para garantizar el suministro que haga posible que la gran industria asturiana lo siga siendo. O esto es lo que dicen los expertos consultados.

La descarbonización -mayormente, el apagado de las centrales térmicas deprisa y corriendo- se está dejando notar en el consumo de energía del sector industrial en la zona centro de la región; en proyectos como el Sunwafe, que está orientado a la fabricación de paneles solares, mediante la producción de lingotes y obleas fotovoltaicas de la Zalia; en el proyecto de los hornos eléctricos de las plantas de Arcelor-Mittal de Avilés y Veriña; en los parques de baterías y, ahora, también el horno-float de la fábrica de Saint-Gobain en La Maruca.

“Se va a importar energía en tanto que no se desarrollen nuevos proyectos de generación”, apunta Gorostidi. Y esto es así porque “no va a haber energía suficiente disponible a corto y medio plazo, es decir, hasta 2030”, apuntan otras fuentes consultadas.

Anillo energético

O sea, que corre prisa que el anillo energético se cierre. Y corre prisa porque Saint-Gobain Glass se ha comprometido esta pasada semana a montar un nuevo horno-float (FurHy) que garantice el suministro de vidrio propio para las próximas dos décadas. Y corre prisa por dos razones: “Porque en el período de 2021 a 2025 no se hizo nada para solucionar este problema”, cuenta Gorostidi. Y porque esos cinco años sin haber dado un paso en la reconstrucción de la infraestructura que garantice el suministro de energía han hecho mella en el horno-float actual: está de mírame y no me toques, es decir, ¿cuánto tiempo va a aguantar hasta que llegue su sustituto? ¿Qué va a hacer Saint-Gobain entre que asegura la energía y el horno viejo queda amortizado del todo?

Lo que sucedió con la política descarbonizadora iniciada por la ministra de Transición Ecológica, la exvicepresidenta Teresa Ribera, es que “se apagaron sin una planificación clara las centrales térmicas”, es decir, se dejó de quemar carbón para producir electricidad. En consecuencia, “se volaron las centrales desconociendo que las térmicas eran nodos de una malla eléctrica que daba estabilidad al consumo”, explica Gorostidi.

Así que en 2021, Asturias llegaba a los 11.000 gigavatios/ hora. “Cuatro mil fueron de quemar carbón y dos mil seiscientos, de quemar gas; es decir, el 61 por ciento, de procedencia carbonizada”, recalca Gorostidi. “El año pasado el consumo estuvo en 8.000 gigavatios”, apostilla el doctor ingeniero. “Todo esto lo que hizo fue desmontar la red de nodos que garantizasen el suministro de energía”, explica. Las subestaciones funcionan como transformadoras, pero ahora carecen del enganche que antes tenían con las térmicas que han dejado de existir.

El secretario de Estado de Energía, el socialista Joan Groizard, adelantó que este problema -el mallado energético- se va a solucionar de aquí a 2030 y se hará “con la construcción de 9 nuevas subestaciones y actuaciones en otras cinco”. Este plan, sin embargo, guarda poca relación con la historia presente, o sea, que pocos le dan verosimilitud (entre 2021 y 2025 no se hizo nada: “se perdió el tiempo”): No habrá megavatios disponibles en la zona intervenida “ni los va a haber hasta que no se complete el mallado del anillo central de 400Kv”.

Y en Saint-Gobain corre el reloj del futuro cada día más rápido (el nuevo horno va a quedando sin aliento cada día que pasa), y en Arcelor-Mittal no le andan a la zaga: ¿Va a haber horno eléctrico en Gijón? ¿En Gijón y Avilés? ¿En Avilés? Uno de los altos hornos de Veriña ha estado en peligro de morir para siempre todos estos meses pasados.

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Y todo esto forma parte de un paisaje en el que no está garantizado un suministro energético adecuado en el lugar en que ese suministro energético es imprescindible. Y eso sucede en el centro del Principado, que aloja el corazón industrial de la región. Pero necesita pila.