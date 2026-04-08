Román Antonio Álvarez, en la inauguración de las jornadas del Ridea sobre la historia de los muelles locales: "El Puerto es la razón de ser de Avilés"
El historiador repasa la importancia del estuario avilesino desde la Edad Media al siglo XIX, de la tradición comercial y pujanza de una ciudad que tuvo que enfrentarse a los problemas de colmatación de arena en la ría
I. G.
El historiador avilesino Román Antonio Álvarez es claro: "El puerto es la razón de ser de Avilés, es más, Avilés es el puerto y viceversa". Expresa esa afirmación poco antes de comenzar su charla "El Puerto: Noticias históricas" celebrada en la sala de conferencias de la Casa de Cultura y bajo el paraguas de las jornadas "El puerto de Avilés: Una mirada crítica" que promueve el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), con nuevas sesiones en la ciudad todos los miércoles del mes de abril.
Álvarez centró la historia del puerto avilesino desde la época medieval hasta el siglo XIX aunque destacó a su vez la importancia del siglo XX y la expansión industrial de Avilés y el auge del movimiento obrero. El historiador local se remontó a tiempos anteriores al fuero de Avilés, de 1155, para expresar la pujanza del estuario avilesino. Habló también de la vinculación de esa constitución local con la conquista de Lisboa por Alfonso Enriques que liberó a la capital lusa de "piratas musulmanes" unos años antes de que su primo, el rey Alfonso VI, concediera el fuero a Avilés. Por aquel entonces, detalla Álvarez, el puerto "ayudó a la expansión de la ciudad y del comercio con la exportación de maderas y hierro y la importación de vino y sal".
El historiador destacó asimismo la importancia del puerto en diversos estadios como "base del reino de Asturias, de León y después de Castilla". En los siglos XV y XVI, indica Román Antonio Álvarez, comienza a haber problemas con la colmatación de la ría "por lo que es necesario aligerar las arenas acumuladas". La importancia del comercio maderero sigue en auge y comienza a crecer la importancia de este entorno como base logística en el norte del país. Pasan los siglos y Avilés consolida su puerto y comienza a ser base para el comercio con las Américas, para la importación de cacao, entre otros productos de ultramar.
"Las dificultades de la colmatación continúan en el siglo XIX y eso es un asunto al que tuvieron que hacer frente monarquías como la de Felipe II y sigue con los Borbones", señaló Álvarez, que se refirió a la construcción de los primeros muelles de atraque allá por el siglo XVI con la construcción de puentes y lugares para fondear como San Juan de Nieva o el Cai del Tuluergo, a la altura del Colón, que era el muelle de atraque de los barcos más pequeños.
La última parte de la ponencia se centró en el siglo XIX. La actuación de Pérez de las Alas y el encauzamiento de la ría permite la creación de nuevas dársenas, la lucha de la ciudad y la burguesía por la desecación de las marismas y el control de la industrialización.
En los últimos compases de siglo, la historia del puerto vive pareja a la llegada del ferrocarril y el empuje de la Real Compañía de Minas de Arnao. Estas pinceladas de historia portuaria llegaron antes de la constitución de la Cámara de Comercio y la Junta de Obras del Puerto, que es de 1915, en unos tiempos en que esas instalaciones eran la principal industria de la ciudad.
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