San Juan de la Arena Sí exige más transparencia en el servicio de abastecimiento de agua en el concejo

Desde el grupo municipal San Juan de la Arena SÍ, consideran urgente que todos los vecinos conozcan la "magnitud de la crisis que atraviesa nuestro servicio de aguas, una situación que el propio Alcalde ha definido como insostenible".

Y lo explican de esta manera: un estudio técnico "serio y exhaustivo" encargado recientemente por el Ayuntamiento ha revelado una cifra alarmante: la red de suministro tiene una pérdida media del 60% del agua. Esto significa que, debido al mal estado de las tuberías y a la falta de mantenimiento histórico, de cada 100 litros de agua que el Ayuntamiento paga, 60 litros se pierden por fugas antes de llegar a los grifos de los vecinos. Y así lo lleva permitiendo el partido que gobierna desde hace décadas el CISB y que ahora está ahogando al Ayuntamiento.

Esta ineficiencia técnica se traduce, abundan desde San Juan de la Arena Sí, en una ruina financiera para las arcas municipales. El servicio de aguas sufre un déficit estructural de más de 240.000 euros cada año. Este agujero económico es consecuencia directa de dos factores: Tasas congeladas desde 2014, pues "el equipo de gobierno admite que las tarifas que pagan los abonados son ridículas y que no se han actualizado ni ajustado al IPC en los últimos 12 años y añaden la inacción política. "El mismo partido que ahora califica las tasas de insuficientes es el que ha gobernado con mayorías absolutas permitiendo que el servicio se deteriore sin inversiones reales", abundan.

Añaden que la Alcaldía ha confesado públicamente que el Ayuntamiento no tiene "ni posibilidades, ni medios, ni nada" para realizar las obras de sustitución de redes necesarias por cuenta propia. así, la plantilla de obras cuenta solo con 6 operarios y un fontanero para todo el concejo y en momentos de crisis, incluso dos de estos operarios han estado de baja simultáneamente, dejando al servicio bajo mínimos. A ello se suma el escaso personal disponible se dedica exclusivamente a "parchear" averías diarias, sin capacidad para realizar un mantenimiento preventivo serio.

"Es fundamental señalar que el equipo de gobierno del CISB reconoce estar haciendo ahora el trabajo sucio que no se hizo durante la última década", indican desde San Juan de la Arena Sí. "Tras años de ignorar el problema, la única solución que proponen es la externalización (privatización de la gestión) mediante una concesión administrativa a una empresa privada. Según sus propios cálculos, bajo la gestión directa actual, se tardarían más de 15 años en renovar la red", apuntan.

Noticias relacionadas

En su denuncia pública, detallan que los vecinos del concejo están pagando una gestión que desperdicia el 60% de un recurso esencial y genera una deuda anual de 240.000 euros. "Desde San Juan de la Arena SÍ, exigimos transparencia total y que se asuman las responsabilidades políticas por haber permitido que el servicio de aguas llegue a este punto de colapso", concluyen.