Tina Gutiérrez alza la voz contra la violencia machista en Soto del Barco con su concierto "Con nombre de mujer"

Con un mensaje de esperanza y para "seguir reivindicando los derechos de las mujeres y recordar que aún se nos sigue matando", Tina Gutiérrez dará un concierto este viernes 10 de abril en el teatro Clarín de Soto del Barco. Un lugar que "siempre me acoge muy bien, cuya gente es muy cariñosa y en un teatro precioso", cuenta la mujer. Llevará su repertorio "Con nombre de mujer", que "tiene baladas, canciones de amor, desamor y contra la violencia machista", enumera.

"Hace más de 20 años saqué un disco bajo el nombre 'Mujeres'. Pasó el tiempo y el problema de la violencia contra la mujer sigue existiendo, a pesar de que el entorno ha mejorado mucho en cuanto al respaldo a las víctimas", cuenta. Por eso, cree que "las personas que tenemos un micrófono debemos hablar para llegar a más gente y lanzar mensajes de apoyo a aquellas que lo están sufriendo. Como cantante me siento en la obligación de que sepan que no están solas", afirma la cantante.

Dentro del recital, se encuentran títulos como "Lucía", de Serrat; "Me quedo contigo", de Rosalía; "María se bebe las calles", de Pasión Vega; y "La puerta violeta", de Rozalén, entre otras. Además, "también cantaré 'El eco del dolor', que forma parte de mi disco y que habla de una mujer que sufre maltrato". Por encima de todo, "quiero que las mujeres sean conscientes de que se sale, animarles a que den el paso para alejarse de esa situación de violencia", destaca.

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Hace alrededor de 3 años que Tina Gutiérrez no pasaba por Soto del Barco para dar uno de sus conciertos. En esta ocasión, el teatro Clarín la acoge una vez más junto a Mario Álvarez al piano, Adonis Ríos a la percusión y Jesús Fernández al violín. "Si los músicos no son buenos, el concierto se queda cojo. Y yo tengo la suerte de contar con grandes artistas, que juntos hacemos un gran equipo y transmitimos grandes emociones", concluye.