Los abogados analizan la situación de la justicia en Avilés: "Atascos", "falta de personal", "necesidad de ampliar las instalaciones"...

Atascos, falta de personal, necesidad de ampliar las instalaciones... Esos son solo algunas de las muchas carencias que encuentran -y padecen- los abogados que ejercen en el partido judicial avilesino. Por ello, piden a la Administración una mayor inversión para dotar de medios a un servicio, el de la justicia, "que es vital para todos los asturianos": "De nada sirven las reformas judiciales si no dotas a los juzgados de personal".

Félix Lobato es el delegado en Avilés del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Considera que en los juzgados avilesinos hay una falta de medios materiales y humanos. Materiales, porque advierte que el edificio de los juzgados de la calle Marcos del Torniello "se ha quedado pequeño". "Hace falta más espacio para que la gente trabaje más cómoda. Y el problema es que en los juzgados ya no hay para dónde crecer más", señala el letrado. Y habla de medios humanos, porque denuncia que las últimas reformas judiciales, que conllevan una mayor carga de trabajo para los funcionarios, no han llegado aparejadas de nuevos recursos humanos: "El trabajo está mal dividido. Hay mucho que hacer y poco personal".

No es, ni de lejos, el único problema que encuentran los abogados. "Lo que peor funciona es la ejecución. Se hace eterno. ¿De qué sirve una sentencia rápida, si no se ejecuta?", se pregunta la abogada Marta Tamargo, que tiene claro que el máximo beneficiado por esta calamitosa circunstancia "es el incumplidor". Otra falla que encuentra en el sistema la letrada viene derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que establece el intento de un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de interponer una demanda en la mayoría de asuntos civiles y mercantiles. "Yo soy una firme defensora de la mediación, pero cuando tiene sentido. El problema es que ahora en muchos casos los incumplidores utilizan el MASC para dilatar aún más el proceso y se llega a situaciones totalmente desesperantes", lamenta.

Otro de los problemas históricos que venido padeciendo la justicia asturiana, en particular, y la avilesina, en general, son los retrasos en los informes del equipo psicosocial de los juzgados, fundamentalmente por la falta de medios humanos; una problemática que sigue padeciéndose en la sede de Marcos del Torniello. "Como tardan tanto en emitir los informes, los abogados de familia ya optamos en numerosas ocasiones por no solicitar la prueba, ya que provoca retrasos en el procedimiento. De hecho, a lo que aspiramos en muchas ocasiones es a que sea la Audiencia Provincial quien interesa la intervención, porque cuentan con un equipo psicosocial de apoyo, y de esta manera es todo mucho más ágil", explica la abogada Sonia Arévalo, quien también lamenta la escasez de espacio en las dependencias judiciales avilesinas y de personal: "La carga de trabajo de los funcionarios es brutal".

Noticias relacionadas

Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, publicada en mayo, los juzgados avilesinos están al borde del colapso, especialmente en el orden civil, donde cada juzgado se vio saturado por un 117% de exceso de trabajo. Esta situación se debe en gran medida, según el informe, a los asuntos relacionados con el Aeropuerto, donde Volotea tiene su base. Solo en 2024 se registraron 838 reclamaciones relacionadas con las aerolíneas.