De ropa vintage de los 60 a tocadiscos y exclusivas colecciones de sellos: todos los 'tesoros' que se podrán ver en Avilés desde este viernes en la 15ª edición de la Feria de Antigüedades con 45 expositores y ambiente retro
El pabellón de La Magdalena será el punto de encuentro para coleccionistas donde lo más buscado son, entre otros artículos, monedas, discos y pins, entre otros
Tesoros de todo tipo, desde ropa "vintage" de los años 60 a joyas a colecciones de sellos. Llega al pabellón de exposiciones de La Magdalena de Avilés la 15ª edición de la Feria de Antigüedades, con "un ambiente retro" desde este viernes y hasta el domingo 12 de abril. Organizada por Nou Grup Firal, contará con alrededor de 45 expositores de distintas comunidades autónomas, sobre todo del norte. Como novedad se han incorporado "nuevos participantes para que el público fiel pueda ver variedad y otro tipo de artículos", asegura la gerente de Nou Grup Firal, Mari Cruz Madrid Merino.
El precio de la entrada es de 4 euros para los tres días. Como detalle, para aquellos que tomen foto a uno de los carteles de la feria colocados por la ciudad, al enseñarla en la entrada se les descontará 50 céntimos. Se trata de un evento "de venta directa al público, donde hay artículos originales. De esta forma, se garantiza que los objetos sean antiguos, buenos y con la trascendencia que tiene el hecho de que sea vintage", afirma Madrid Merino. Asimismo, "se permite el regateo digno con los expositores", añade.
En el caso de muebles grandes, "contaremos con un muelle de carga y descarga para que los expositores se hagan cargo del transporte de los artículos adquiridos, no habrá ningún problema", explica la gerente. En la Feria de Antigüedades hay "una gran diversidad de objetos para todos los coleccionistas, pues cada vez los hay más que buscan sellos, pins, monedas, discos y, por supuesto, tocadiscos", enumera Mari Cruz Madrid Merino.
La inauguración es este viernes a las 17.00 horas y estará abierta hasta las 21.00 horas. El sábado abrirá de 10.30 a 21.00 horas y el domingo, de 10.30 a 20.00 horas, en horario ininterrumpido. Además, los visitantes podrán entrar y salir todas las veces que quieran para que "vengan, comparen, busquen, puedan comprobar medidas y pensarse bien qué cosas se llevarán a casa", concluye la gerente.
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