El Ayuntamiento de Avilés pavimentará y mejorará el pasaje de Las Artes con un desembolso de 46.578,83 euros
El Consistorio ha adjudicado el contrato a Tratamientos Asfálticos, y la intervención contempla mejorar en el alumbrado público, la instalación de nuevos báculos y luminarias LED, además de reparar la red de drenaje existente
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Tratamientos Asfálticos S.A. un contrato menor para llevar a cabo las obras de pavimentación y mejora de la accesibilidad del pasaje de Las Artes, la vía peatonal que conecta la calle del mismo nombre con la avenida de Cervantes. La actuación responde al deterioro progresivo del pavimento y acerado como consecuencia del paso del tiempo, el uso continuado y la sobrecarga de vehículos. De esta manera, se pondrá solución al incumplimiento de la normativa estatal de accesibilidad. El presupuesto es de 46.578,83 euros y el plazo de ejecución estimado es de tres meses.
El proyecto contempla un rediseño integral del espacio con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas, entre las que se encuentran pendientes excesivas en las rampas, la presencia de escalones aislados y un ancho insuficiente del itinerario peatonal accesible. Se actuará sobre la red de drenaje, con la reparación y sustitución de rejillas y sumideros en mal estado. Asimismo, se renovará el alumbrado público mediante la instalación de nuevos báculos de cuatro metros y luminarias LED.
Dado que el pasaje da acceso directo a portales de viviendas, el Ayuntamiento ha señalado que los trabajos se planificarán para minimizar las molestias a los residentes y garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito durante la ejecución de las obras.
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