El calvario de una avilesina tras sufrir una caída en plena calle: una fractura de pierna y dos operaciones un mes después de ser madre

Una tranquila visita a la familia que ha acabado en un calvario. Eso es lo que le ha pasado a una avilesina que el mes pasado sufrió una caída en la calle Concepción Arenal. La mujer, que acababa de ser madre, sufrió varias fracturas en una pierna y ha tenido que pasar dos veces por el quirófano.

Los hechos tuvieron lugar el 14 de marzo, un domingo lluvioso como otros muchos de este largo invierno. La víctima aparcó su coche en la calle Concepción Arenal para visitar a sus padres y, sin saber muy bien cómo, resbaló y acabó dándose de bruces contra el suelo. Inmediatamente sintió un dolor en una pierna y se dio cuenta de que algo no iba bien.

Aquí empezó el infierno, tal como relatan sus allegados. Llamaron al 112 para pedir una ambulancia, pero aseguran que desde los Servicios de Emergencia se les invitó a hacer uso de un vehículo privado para acudir al hospital ante la escasez de ambulancias. Una vez en el San Agustín, la sometieron a las pruebas pertinentes, que desvelaron un duro diagnóstico: doble fractura de peroné y también rotura del ligamento deltoideo.

La gravedad de las lesiones le obligaron a pasar por quirófano y estar una semana hospitalizada. Ya en casa, parecía que veía la luz al final del túnel. Pero nada más lejos de la realidad. Quedaba lo más duro. La convalecencia le obligaba a utilizar una silla de ruedas, un imporante hándicap teniendo en cuenta que reside en una casa con escaleras. Además, acababa de ser madre: solo un mes antes había alumbrado a su tercer hijo.

Pero aún hubo más. Solo unos días después de regresar al domicilio, de nuevo malas noticias: a la víctima se le saltó uno de los implantes y tuvo que volver a ser intervenida quirúrgicamente, retrasando aún más una recuperación para la que no tienen plazos concretos. Tampoco la certeza de que vaya a recobrar la total normalidad.

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Ante este panorama, tanto la víctima como su familia tienen claro que van a reclamar al Ayuntamiento. Entienden que la caída fue fruto del verdín acumulado en Concepción Arenal, una calle sombría en la que se acumula la humedad, más si cabe tras días de lluvias, y que es responsabilidad de la administración mantener en buen estado la vía. Tal y como afirma la familia, la Policía Local levantó atestado de lo sucedido y denunciarán a título personal lo ocurrido.