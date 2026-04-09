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La Cámara de Avilés, presente en la celebración (con la Reina y la Ministra de Trabajo) del 10.º aniversario del programa Talento Joven

Natan Fernández, presidente de la Comisión de Formación de la entidad avilesina, tuvo la oportunidad de saludar a la Reina

Natan Fernández saluda a la reina Letizia

Natan Fernández saluda a la reina Letizia / C. C.

A. de la Fuente

Avilés

La Cámara de Comercio de Avilés estuvo presente este miércoles en la celebración del 10.º aniversario del programa Talento Joven. El acto, organizado por la Cámara de Comercio de España, contó con la presencia de la Reina Letizia y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En representación de la entidad cameral avilesina acudió Natan Fernández, presidente de la Comisión de Formación, que tuvo la oportunidad de saludar a Su Majestad.

El programa Talento Joven está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y se enmarca en la iniciativa europea de Garantía Juvenil. Tiene como objetivo facilitar el acceso al mercado de trabajo de jóvenes de entre 16 y 29 años, mejorando su empleabilidad y adecuándola a las necesidades del tejido productivo español. A lo largo de estos diez años, más de 250.000 jóvenes han participado en este programa ejecutado por la red de cámaras de comercio, contribuyendo a la creación de 100.000 empleos.

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Foto de familia de los asistentes

Foto de familia de los asistentes / C. C.

Durante el acto, la Reina conoció de primera mano las historias personales de seis jóvenes que han pasado por el programa, ejemplo de cómo Talento Joven les permitió replantear su situación para encontrar un empleo o volver a estudiar. El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, destacó el éxito del programa y subrayó su importancia en un momento en el que el mercado laboral “se encuentra en un proceso de profunda y acelerada transformación, determinada en gran parte por los avances tecnológicos que están cambiando las demandas de las empresas”.

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