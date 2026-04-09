Los Canapés acoge una versión de "Un enemigo del pueblo" que devuelve a las mujeres el protagonismo

En noviembre de 1882 el dramaturgo noruego Henrik Ibsen publicó “Un enemigo del pueblo”, un drama sobre el envenenamiento de a las aguas de un balneario, el atractivo principal de un pueblo noruego que ahora, por la gracia de la actriz y directora Natalia Suárez Ríos y de la concejalía de Igualdad, se desarrolla en España y en 2026.

El teatro del Centro Cultural de Los Canapés (19.00 horas) acoge el estreno de una versión de aquel clásico decimonónico que firma Suárez Ríos y que titula “La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien”. Explicó este mediodía en la presentación: “Cuando existen conflictos de tipo político, científico, económico, empresarial, parece que siempre son asuntos que tienen que representar hombres; en esta versión son las mujeres las que tienen el protagonismo y las que llevan a cabo toda la trama”. Y añadió la responsable del espectáculo: “A la vez que hacemos esto le damos a los hombres el espacio que históricamente siempre se les ha negado, y también en el teatro y en la vida”. Y concluyó: “Aunque el contenido no es específicamente hablar de la lucha feminista, sí que está contemplado, igual que las redes sociales, por ejemplo, o los medios audiovisuales”, destacó Suárez Ríos.

Inés Avello, Manuela Álvarez, Mariluz Corral, Luisa Martínez, Yolanda Bango, Gabriella Citarella, Luz Baeza, Ismael Pérez, Fran Roldán, Aida Viana y Diego Rodríguez forman el elenco de un espectáculo que se ha estado cocinando estas semanas en la Casa de las Mujeres. “Lo vamos a presentar con suma ilusión”, confesó Lucía Fernández Ron, la concejala de Igualdad avilesinas. Ella fue la que dijo que “las invitaciones” —son gratuitas— se podrán recoger entre los días 20 y 24 de este mes en un horario que se va a alargar a lo largo de toda la jornada, esto es, de 9.00 a 21.00 horas.

Suárez Ríos, la responsable del espectáculo que se estrena el próximo día 24, explicó que su concepción de las artes escénicas: “El teatro es una gran herramienta social y nosotros vamos a trabajarlo no solo en su dimensión cultural: tenemos un texto buenísimo de Henrik Ibsen”. Dijo más: “Soy una enamorada de esa obra de teatro y se me ocurrió que era un buen texto para poder hacer esto que queríamos hacer: poner a las mujeres en el centro del escenario”. Y es que “La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien” es un espectáculo producido “con perspectiva de género”.

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La directora también desveló que llegaron “más de cuarenta personas” a las pruebas de esta nueva versión de “Un enemigo del pueblo”: “Esto demuestra que en Avilés hay muchas ganas de hacer teatro, de representar y que las mujeres tenemos muchas ganas de estar en escena, de tener otro rol, de tener nuestro protagonismo, de ocupar nuestro lugar. Este proyecto creo que está genial”.