Los Canapés acoge una versión de "Un enemigo del pueblo" que devuelve a las mujeres el protagonismo
Más de cuarenta personas participaron en las pruebas de la obra, demostrando el interés por el teatro en Avilés y las ganas de las mujeres de ocupar un lugar en la escena, según la directora
En noviembre de 1882 el dramaturgo noruego Henrik Ibsen publicó “Un enemigo del pueblo”, un drama sobre el envenenamiento de a las aguas de un balneario, el atractivo principal de un pueblo noruego que ahora, por la gracia de la actriz y directora Natalia Suárez Ríos y de la concejalía de Igualdad, se desarrolla en España y en 2026.
El teatro del Centro Cultural de Los Canapés (19.00 horas) acoge el estreno de una versión de aquel clásico decimonónico que firma Suárez Ríos y que titula “La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien”. Explicó este mediodía en la presentación: “Cuando existen conflictos de tipo político, científico, económico, empresarial, parece que siempre son asuntos que tienen que representar hombres; en esta versión son las mujeres las que tienen el protagonismo y las que llevan a cabo toda la trama”. Y añadió la responsable del espectáculo: “A la vez que hacemos esto le damos a los hombres el espacio que históricamente siempre se les ha negado, y también en el teatro y en la vida”. Y concluyó: “Aunque el contenido no es específicamente hablar de la lucha feminista, sí que está contemplado, igual que las redes sociales, por ejemplo, o los medios audiovisuales”, destacó Suárez Ríos.
Inés Avello, Manuela Álvarez, Mariluz Corral, Luisa Martínez, Yolanda Bango, Gabriella Citarella, Luz Baeza, Ismael Pérez, Fran Roldán, Aida Viana y Diego Rodríguez forman el elenco de un espectáculo que se ha estado cocinando estas semanas en la Casa de las Mujeres. “Lo vamos a presentar con suma ilusión”, confesó Lucía Fernández Ron, la concejala de Igualdad avilesinas. Ella fue la que dijo que “las invitaciones” —son gratuitas— se podrán recoger entre los días 20 y 24 de este mes en un horario que se va a alargar a lo largo de toda la jornada, esto es, de 9.00 a 21.00 horas.
Suárez Ríos, la responsable del espectáculo que se estrena el próximo día 24, explicó que su concepción de las artes escénicas: “El teatro es una gran herramienta social y nosotros vamos a trabajarlo no solo en su dimensión cultural: tenemos un texto buenísimo de Henrik Ibsen”. Dijo más: “Soy una enamorada de esa obra de teatro y se me ocurrió que era un buen texto para poder hacer esto que queríamos hacer: poner a las mujeres en el centro del escenario”. Y es que “La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien” es un espectáculo producido “con perspectiva de género”.
La directora también desveló que llegaron “más de cuarenta personas” a las pruebas de esta nueva versión de “Un enemigo del pueblo”: “Esto demuestra que en Avilés hay muchas ganas de hacer teatro, de representar y que las mujeres tenemos muchas ganas de estar en escena, de tener otro rol, de tener nuestro protagonismo, de ocupar nuestro lugar. Este proyecto creo que está genial”.
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