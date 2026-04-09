La carrera solidaria "Avilés en marcha contra el Cáncer" teñirá de verde la ciudad este domingo por una buena causa

Avilés se convertirá el próximo domingo 12 de abril en una marea verde. A las 11.00 horas saldrá la carrera "Avilés en marcha contra el Cáncer", organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, desde la plaza España. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar en el puesto habilitado en el Quirinal que permanecerá abierto hasta el viernes 10 de abril a las 20.00 horas. Asimismo, también se pueden realizar las inscripciones en El Corte Inglés hasta las 21.00 horas y el domingo hasta una hora antes del inicio de la marcha.

Para la Asociación Española contra el Cáncer, "la participación es muy importante para que se nos vea, que sepan que estamos al lado del enfermo del cáncer y sus familias y que nuestros servicios son gratuitos. También, para poder hacer una recaudación que sume dinero para poder llegar y hacer todo esto gratuito", asegura su presidenta en Avilés, Carmen Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Avilés, destacan la "solidaridad y generosidad de la población avilesina, que debe participar en estos actos para fomentar todo lo que tiene que ver cn el objetivo de la Asociación, que es buscar la colaboración para todo lo que tiene que ver con la investigación y el acompañamiento al paciente oncológico", cuenta la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra. Por otra parte, el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero pone en valor "la labor de la Asociación Española contra el Cáncer y todas las personas que trabajan en ella, sinedo la mando tendida que las personas necesitan cuando enferman".

El donativo de la Hermandad de la Santa Cruz

Tras finalizar el periodo de cobro de la Lotería de Navidad, premiada el pasado 22 de diciembre de 2025, y haber revisado y ajustado todos los pagos, la Junta Directiva de la Asociación Hermandad de la Santa Cruz ha acordado realizar un donativo a Cáritas y Manos Unidas por un importe de 600 euros.

Se destina a las dos entidades por su labor "esencial" para la sociedad civil y que cuentan con "un amplio reconocimiento por su dedicación y esfuerzo en favor de los demás". Para Cáritas de San Nicolás de Bari se destinarán 300 euros, por su colaboración desde el momento en el que nació su asociación. Los otros 300 euros son destinados a Manos Unidas de San Nicolás de Bari, con el objetivo de contribuir a los proyectos que desarrollan y apoyar su labor.

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No sería posible si no fuera por todas las personas que no han cobrado su papeleta y que, de esta forma, destinaron la parte premiada a fines solidarios que se promueven desde su entidad. Algo por lo que se encuentran muy agradecidos.