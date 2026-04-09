A concurso un conocido chiringuito de la costa asturiana por un precio de salida de 2.588,71 euros

Nueva licitación de chiringuito en Castrillón. El Ayuntamiento ha lanzado esta semana la explotación del bar de temporada de Santa María del Mar. El precio de salida del concurso es de 2.588,71 euros. Los interesados podrán presentar su oferta hasta el 23 de abril a las 23.59 horas.

El chiringuito de Santa María del Mar, que es una estructura desmontable, tiene una superficie útil de 68,34 metros cuadrados y cuenta, además de con la zona de bar, con aseos, cuarto de limpieza, almacén y un espacio para el servicio de Salvamento, además de terraza.

El establecimiento podrá estar operativo en temporada, es decir entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada ejercicio. El horario de apertura se establece a las 6.00, mientras que el de cierre es a las 1.30 hasta el 15 de junio, y a partir de esa fecha a las 2.00. Los viernes, sábados y vísperas de festivos se podrá cerrar a las 2.30.

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La explotación del chiringuito tiene un canon mínimo de 2.588,71 euros anuales. El plazo de duración del contrato es para la temporada de 2026 y la de 2027, prorrogables dos veces por periodos anuales (1+1) hasta un máximo de cuatro años.