Concurso de fotografía de los mejores lugares para ver el eclipse del 12 de agosto
A. F. V.
La Federación Asturiana de Concejos (FACC), a través de la Red de Concejos con Ciencia, ha organizado un concurso de fotografía bajo el título "¿Dónde me veras?", en el que invita a la ciudadanía a fotografiar el 29 de abril el lugar desde el que planean seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, aprovechado el llamado "gemelo solar" que reproduce la posición de astro en esa futura fecha.
El concurso está dirigido a mayores de 15 años y participar exige dos pasos: completar un formulario de inscripción y enviar una fotografía acompañada de un breve texto, de un máximo de 100 palabras, en el que se explique la ubicación elegida, su significado personal y el motivo de la elección. El lugar fotografiado debe estar en Asturias y en la imagen no puede aparecer ninguna persona.
El plazo para inscribirse y remitir la fotografía finaliza a las 15.00 horas del 15 de mayo de 2026. Además, las bases recuerdan que no debe enfocarse directamente al sol sin filtros adecuados y que, si el cielo está nublado, puede utilizarse la aplicación Stellarium como apoyo. Se establecen tres premios: 400 euros para el primer premio, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. El jurado, integrado por representantes de la FACC, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y de entidades colaboradoras, valorará la calidad técnica, la originalidad, la elección de la ubicación y la motivación expuesta.
Las fotografías se ceden gratuitamente a la FACC para su difusión durante cinco años en sus canales de comunicación, webs y redes sociales. Los datos personales se usarán únicamente para la gestión del concurso y se destruirán dos meses después de su finalización.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa