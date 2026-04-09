Concurso de fotografía de los mejores lugares para ver el eclipse del 12 de agosto

La Federación Asturiana de Concejos (FACC), a través de la Red de Concejos con Ciencia, ha organizado un concurso de fotografía bajo el título "¿Dónde me veras?", en el que invita a la ciudadanía a fotografiar el 29 de abril el lugar desde el que planean seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, aprovechado el llamado "gemelo solar" que reproduce la posición de astro en esa futura fecha.

El concurso está dirigido a mayores de 15 años y participar exige dos pasos: completar un formulario de inscripción y enviar una fotografía acompañada de un breve texto, de un máximo de 100 palabras, en el que se explique la ubicación elegida, su significado personal y el motivo de la elección. El lugar fotografiado debe estar en Asturias y en la imagen no puede aparecer ninguna persona.

El plazo para inscribirse y remitir la fotografía finaliza a las 15.00 horas del 15 de mayo de 2026. Además, las bases recuerdan que no debe enfocarse directamente al sol sin filtros adecuados y que, si el cielo está nublado, puede utilizarse la aplicación Stellarium como apoyo. Se establecen tres premios: 400 euros para el primer premio, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. El jurado, integrado por representantes de la FACC, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y de entidades colaboradoras, valorará la calidad técnica, la originalidad, la elección de la ubicación y la motivación expuesta.

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Las fotografías se ceden gratuitamente a la FACC para su difusión durante cinco años en sus canales de comunicación, webs y redes sociales. Los datos personales se usarán únicamente para la gestión del concurso y se destruirán dos meses después de su finalización.