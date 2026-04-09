Dos conocidos pueblos de la comarca avilesina encabezan el auge del precio de las viviendas de lujo en Asturias

El precio de la vivienda se dispara en las zonas de costa. Un informe de la inmobiliaria Engel & Völkers, especializada en propiedades de alto standing, desvela que Salinas y Luanco encabezan el incremento del precio medio de las residencias en Asturias. Exactamente, la empresa cifra en un 14,7% la variación de precio interanual, muy por encima de la de Llanes (9,5%), Gijón (5,9%) u Oviedo (11,2%).

Según el estudio realizado por la inmobiliaria, el precio medio del metro cuadrado en Salinas y Luanco es de 2.242 euros, una cifra que todavía se encuentra por debajo de Llanes (2.300), Oviedo (2.528) y Gijón (2.700), pero que amenaza con subir de escalón, ya que las localidades de la comarca avilesinas es en las que más ha repuntado el precio en el último año.

"La consolidación del ciclo alcista en Asturias se apoya en el atractivo territorial, una demanda solvente y la limitada oferta de producto nuevo en determinadas ubicaciones", explican desde Engel & Völkers, que cifra el valor medio de sus operaciones en 550.000 euros, muy por encima del precio medio de la vivienda en Asturias, que ronda los 120.000 euros, lo que demuestra que su cartera de productos es más próximo al lujo. Asimismo, desde la inmobiliaria destacan que el "el dinamismo del mercado se extiende a los enclaves costeros, que consolidan su atractivo tanto para compradores nacionales como internacionales".

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Creciente internacionalización

La estructura de la demanda en las operaciones realizadas por Engel & Völkers durante 2025 ha mostrado un 60% de compradores nacionales frente a un 40% de extranjeros, entre los que destacan perfiles procedentes de América y Europa central. Esta diversificación, explican desde la compañía, confirma el creciente posicionamiento de Asturias como destino residencial alternativo dentro del norte de España.