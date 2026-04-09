Dos conocidos pueblos de la comarca avilesina encabezan el auge del precio de las viviendas de lujo en Asturias
Con un 60% de compradores nacionales y un 40% de extranjeros, el estudio de Engel & Völkers destaca la creciente internacionalización del mercado inmobiliario asturiano en 2025.
El precio de la vivienda se dispara en las zonas de costa. Un informe de la inmobiliaria Engel & Völkers, especializada en propiedades de alto standing, desvela que Salinas y Luanco encabezan el incremento del precio medio de las residencias en Asturias. Exactamente, la empresa cifra en un 14,7% la variación de precio interanual, muy por encima de la de Llanes (9,5%), Gijón (5,9%) u Oviedo (11,2%).
Según el estudio realizado por la inmobiliaria, el precio medio del metro cuadrado en Salinas y Luanco es de 2.242 euros, una cifra que todavía se encuentra por debajo de Llanes (2.300), Oviedo (2.528) y Gijón (2.700), pero que amenaza con subir de escalón, ya que las localidades de la comarca avilesinas es en las que más ha repuntado el precio en el último año.
"La consolidación del ciclo alcista en Asturias se apoya en el atractivo territorial, una demanda solvente y la limitada oferta de producto nuevo en determinadas ubicaciones", explican desde Engel & Völkers, que cifra el valor medio de sus operaciones en 550.000 euros, muy por encima del precio medio de la vivienda en Asturias, que ronda los 120.000 euros, lo que demuestra que su cartera de productos es más próximo al lujo. Asimismo, desde la inmobiliaria destacan que el "el dinamismo del mercado se extiende a los enclaves costeros, que consolidan su atractivo tanto para compradores nacionales como internacionales".
Creciente internacionalización
La estructura de la demanda en las operaciones realizadas por Engel & Völkers durante 2025 ha mostrado un 60% de compradores nacionales frente a un 40% de extranjeros, entre los que destacan perfiles procedentes de América y Europa central. Esta diversificación, explican desde la compañía, confirma el creciente posicionamiento de Asturias como destino residencial alternativo dentro del norte de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa