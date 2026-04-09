El Hospital San Agustín de Avilés refuerza la atención a infecciones con una nueva unidad especializada

Carlos Tarrazo es especialista de Medicina Interna en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y forma parte de una unidad específica de enfermedades infecciosas, de reciente creación, similar a las ya existentes en el HUCA, en Oviedo, y en Cabueñes, en Gijón. El servicio comenzó a funcionar hace seis meses y cuenta con un equipo formado por cuatro internistas y una enfermera. De la nueva unidad habló este jueves Tarrazo en una sesión organizada por la dirección del centro con motivo del 50.º aniversario del complejo avilesino.

El internista destacó ante sus colegas que en la unidad se tratan todo tipo de infecciones. Las más prevalentes son las infecciones urinarias, como la pielonefritis —una infección bacteriana grave del tracto urinario superior que afecta a uno o ambos riñones—, las infecciones respiratorias o las de la piel, como la celulitis. También atienden casos complejos, como la sepsis, cuando se producen fallos multiorgánicos por una infección, o infecciones asociadas a dispositivos. “El envejecimiento de la población hace que se coloquen más dispositivos cardiacos, prótesis articulares o prótesis valvulares en pacientes de mayor edad y con más comorbilidades. Estos pacientes tienen mayor tendencia a las infecciones. Cuando se infectan esos dispositivos, se trata de procesos complejos que requieren un abordaje multidisciplinar en el que deben ser valorados por un especialista en infecciones”, subraya Tarrazo.

En cuanto al número de pacientes susceptibles de pasar por la unidad, el internista apunta: “Ahora mismo atendemos a todos los pacientes que se hospitalizan por infecciones graves o complejas, pero la mayor parte de la carga asistencial está en la consulta y en las interconsultas con otros servicios”. Algunos datos: en consulta, los especialistas de Medicina Interna de la nueva unidad atienden entre 230 y 240 pacientes con VIH, para los que existe una consulta específica de seguimiento en el HUSA. “Además, tenemos cada vez más pacientes con infecciones de transmisión sexual, que están en auge”, precisó.

Sobre el aumento de las infecciones de transmisión sexual, Tarrazo lo atribuye al avance de los tratamientos. “Son efectivos, cada vez más cómodos; incluso los hay inyectables que se administran una vez cada dos meses. Aun así, sigue siendo una enfermedad, ahora crónica, pero hay que intentar prevenirla”, recomendó.

19 años de actividad

En la sesión, en la que se analizaron los avances de Urgencias en voz de Iván García Suárez, jefe de servicio, participó también José Antonio Álvarez Diz, del departamento de Endocrinología e integrante de la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Principado de Asturias (UTIGPA), que el próximo año cumplirá veinte años desde su apertura, de forma pionera en Avilés.

Esta unidad está centrada en la asistencia médica y en el acompañamiento opcional para el desarrollo sano de la identidad y, si lo necesitan y desean, en la modificación corporal conforme a la identidad sentida, según Diz. En cifras: en estos 19 años de actividad, la unidad cuenta con 750 historias abiertas. “Para una comunidad autónoma pequeña y envejecida como Asturias, son bastantes”, subraya el endocrino.

En esta unidad también hay novedades para los usuarios, relacionadas con la cirugía. “Algunos procedimientos muy especializados, como las vaginoplastias, se siguen realizando en Málaga (Carlos Haya). Pero aquí, en el San Agustín, se están empezando a hacer histerectomías y, en el Hospital de Cruz Roja, mastectomías con masculinización de tórax. Todavía estamos en fase de programa piloto, poco a poco, pero ya hemos empezado a funcionar en este sentido. Tratamos de acercar la asistencia al domicilio de las personas, para que el usuario no tenga que desplazarse por toda España para recibir tratamiento”. Según los datos de Álvarez Diz, el tratamiento quirúrgico lo requiere aproximadamente una de cada tres personas atendidas en la unidad asturiana.

Seis cánceres "pillados" gracias a Cassandra

En la sesión clínica, moderada por la jefa de Medicina Interna, María Gallego Villalobos, participó también José Antonio Gullón Blanco, especialista en Neumología del HUSA. Habló del programa Cassandra, de cribado de cáncer de pulmón, pionero en Asturias. Los profesionales de este proyecto, que incluye a especialistas de medicina y enfermería de Atención Primaria y Radiología, han evaluado ya a 420 personas y han visto en consulta a 338. El San Agustín es el complejo sanitario que más pacientes ha reclutado desde el inicio del programa, con el 28 % del total nacional.

En cuanto a resultados, los profesionales han diagnosticado seis cánceres de pulmón de forma precoz y tienen en proceso de diagnóstico tres casos más sospechosos. Se trata de personas que, de otro modo, habrían solicitado atención sanitaria con la enfermedad en fases avanzadas y peor pronóstico. De los seis cánceres detectados, cinco están en estadios iniciales; tres pacientes ya han sido operados y dos están pendientes de intervención. Cassandra se consolida, así, como un aliado contra el cáncer de pulmón en el área sanitaria avilesina.