Illas celebra el III Certamen de Pintura al Aire Libre "Fernando Fueyo" el 25 de abril en Callezuela
La cita organizada por el Ayuntamiento reunirá a pintores para retratar el entorno natural del concejo y homenajear al Hijo adoptivo del municipio
El Ayuntamiento de Illas ha anunciado oficialmente la celebración del III Certamen de Pintura al Aire Libre "Fernando Fueyo", una cita que ya se consolida como un referente para los creadores que buscan capturar la esencia del paisaje asturiano. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en Callezuela, la capital del concejo. La jornada comenzará con el sellado de los soportes, que se realizará a partir de las 9.30 horas. La cita lleva por lema "Arte, naturaleza y creatividad en un entorno único", los participantes tendrán el reto de plasmar en sus lienzos la riqueza visual de un concejo que destaca por su verdor y su tranquilidad.
El certamen lleva el nombre de Fernando Fueyo, una figura cuya relación con el municipio va más allá de lo artístico. Fueyo, reconocido pintor de naturaleza y gran conocedor del entorno, fue nombrado Hijo Adoptivo de Illas en 2022, a título póstumo. Este reconocimiento subraya la estrecha vinculación del artista con la comunidad y su labor incansable por poner en valor el patrimonio natural del concejo a través de sus obras.
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