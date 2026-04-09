La Nebrija sigue dando pasos para su desembarco en Avilés: firma un convenio con el Colegio de Enfermería

La Universidad Nebrija sigue dando pasos para su desembarco en Avilés. La institución académica oficializará este viernes la firma de un convenio de colaboración institucional con el Colegio Oficial de Enfermería del Principado, disciplina de la que impartirán el grado universitario a partir del próximo curso académico. La firma del acuerdo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Espacio Maqua, donde la Nebrija ya utilizar algunos espacios para impartir clase de español a extranjeros, y contará también con la presencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y del concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

La suscripción de este convenio se suma a la apertura del plazo de preinscripciones para cursar el próximo año académico en Avilés, el inicio de las obras para adecuar el edificio de Álvarez Acebal en el que comenzarán las clases o los planes de la institución académica para abrir alojamientos en los que ubicar a sus estudiantes.

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Además de con el Colegio de Enfermería, la Nebrija también ha suscrito convenios de colaboración con el Servicio de Salud del Principado de Asturias y con entidades privadas de la región, como la Fundación Hospital de Avilés, la clínica Por tu salud o el centro de reproducción asistida Emby, en los que los estudiantes podrán efectuar prácticas.