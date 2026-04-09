Pablo Basagoiti: "La parte guapa, donde he disfrutado un montonazo, ha sido el proceso de hacer las fotos, el ir todos los días: con frío, con viento"

Pablo Basagoiti Brown (Madrid, 1973) inaugura esta tarde (19.00 horas) la exposición “El contemplanubes” en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE).

-Se me ocurren muchas referencias, pero la más divertida es la de “ Smoke”, de Paul Auster.

-Hombre, totalmente. Ha leído el texto que acompaña la exposición.

-Claro.

-La exposición empieza con un rótulo de la película. El protagonista dice: “Esta es mi esquina, después de todo”. Es un pequeño lugar, pero aquí pasan muchas cosas como en cualquier otro. Es que la referencia a Auster es genial. Es genial. Es genial.

-“Smoke” es una película eminentemente urbana y usted se dedica a ver el horizonte.Es distinto, ¿no?

-No, no deja de ser una misma cosa. Es lo que Auggie Wren. Dice: es una pequeña parte del mundo, pero es mi pequeña parte. En aquella esquina cambian las estaciones, igual que aquí; cambia el sol igual que aquí. Cambian las personas. Aquí no hay personas, pero hay nubes, pero hay barcos, pero hay olas. Entonces, hombre, un poco la referencia es la misma. Vas al mismo sitio y haces la misma foto. Que luego no tienen nada que ver.

-¿Y cómo fue? Porque, claro, la película ya tiene unos años; es una película rara.

-Totalmente. A ver, las referencias son siempre posteriores. Es decir, tú no ves la película o lees el libro y voy a hacer esto. Sino que yo el trabajo lo hice. Lo iba haciendo. Es más, según lo iba haciendo, leí varias cosas. Y luego, al final sí que hemos utilizado eso. Un poco en el montaje de la exposición. Porque nos ayuda, digamos, a entenderlo, a explicarlo desde el mismo punto de vista o con la misma filosofía. Pero el proyecto no es más de ahí, sino al revés. Sino que tú lo haces y luego sí que lo relacionas con otras cosas que has visto o que te has encontrado por ahí. Porque hablamos de “Smoke”, pero si hablamos, por ejemplo, del mundo de la pintura... Yo no quiero decir las referencias que van a haber tratado el tema.

-Sí, porque sus fotos son combinaciones de colores: sin figuras humanas.

-Sí, lo que puede ver son barcos: son las cosas que te encuentras. Una de las cosas de este proyecto no es llegar, hacer la foto e irse. Sino que una de las cosas que yo hago es dejar el móvil en el coche, así que llego pausadamente, pongo un trípode, pongo la cámara y entonces observo. Y entonces ya vas viendo qué luz hay y de repente las nubes se van moviendo. Porque cada minuto cambia. Y de repente te das cuenta que hay un barco. Y a lo mejor lo habías visto. O a lo mejor lo habías visto y estás esperando a que llegue a un punto. O a lo mejor de repente te das cuenta que hay pequeños puntitos y te pones a contar y son 30 pesqueros que están al calamar. ¿Estos dónde estaban? ¿Cómo no los había visto hace cinco minutos y ahora, de repente, me encuentro que hay 30? Entonces es también un poco este tiempo de espera, este tiempo de observación, que es casi lo que nos cuesta conseguir hoy en día. Que vamos todo el día acelerados, vamos corriendo.

-Lleva treinta y pico años con la fotografía.

-La fotografía ha estado siempre en mi vida. El mundo del arte también lo he tenido un poco en casa de siempre. Entonces, esas referencias de alguna manera las tengo ahí dentro. Y sí, la fotografía la he utilizado siempre un poco como un lenguaje. Es una manera de comunicarse, una manera de contar historias, un vehículo. Como el escritor que escribe o el poeta que hace poemas.

-Que si dice en casa que quieres ser futbolista, le echan, ¿no?

-(Risas) No, tampoco es eso. El contexto del que me rodeo un poco pues ayuda en ese tipo de proyectos.

-Trabaja en el Evaristo Valle.

-Trabajo en el museo Evaristo Valle. Cierto.

-¿Valle tuvo que ver con la fotografía?

-Sí que hay una referencia en esos cielos que vemos en el norte. En la pintura de Valle los tienes totalmente. Todos esos cielos grises, todas esas nubes, todos esos verdes, al final Valle los plasmaba fenomenales. Lafuente Ferrari, que fue el primer historiador de Valle, lo llamó “El contemplanubes”.

-Como su exposición.

-De ahí viene el título. Porque en realidad en mi proyecto el protagonista era el mar. Y es un poco una investigación sobre el mar, sobre de qué color es el mar. Porque tú vas a abrir en la exposición 30 fotos y las 30 tienen el mar en un color diferente. Es una cosa increíble. Y ahí tiene un peso muy importante el cielo y las nubes, ¿no? Entonces al final, por eso y por la referencia un poco a Valle, pues lo llamamos “El contemplanubes”.

-La exposición va a estar aquí en el CMAE un mes y medio casi.

-Sí, hasta el 31 de mayo, sí. Programaremos por el medio alguna visita guiada. Me ha gustado mucho cómo ha quedado, porque al final cada fotografía es un día. Sí.Y cada fotografía es independiente, es una historia totalmente diferente. Entonces le funciona muy bien porque hay bastante aire y permite que puedas, digamos, estar observando una fotografía o una mañana, un paisaje por independiente, ¿no? Sin tenerlo que relacionar con otros.

-El proyecto ya tiene un año.

-El proyecto es del 21 y del 22. Hace un año, justo ahora que se presentó en Las Quintas, en La Caridad. Después estuvo en Gijón, en la Sala de la Rula, y ahora está en Aviles.

-¿Qué mola más?

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-No, no, no, la parte guapa, donde he disfrutado un montonazo, ha sido el proceso de hacer las fotos, el ir todos los días: con frío, con viento, con agua. Y flipas, cada día flipas, con lo que te llevas, porque al final tú esa experiencia lo que haces es que te la llevas para casa en un rectángulo, y esa es la parte guapa, la parte bonita y donde la disfrutas. Luego hay una parte más difícil, quizás la más difícil, que es, de esas cientos o miles de fotos que tú tienes, quedarte con 30, porque las cuatro o cinco primeras igual no tienes mucho problema en escogerlas, pero a partir de ahí, tienes que ir quitando y quitando, y esa es la parte un poco más difícil.