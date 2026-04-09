El PP de Castrillón defiende que se ha bajado un 10% IBI urbano: "IU miente y hace demagogia con los impuestos"

“IU miente y hace demagogia con los impuestos y con los chiringuitos y el turismo”, señala la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo, que defiende las gestiones del gobierno local de Castrillón que “ha bajado más de un 10 por ciento el IBI urbano con el voto favorable del PP y Vox y eso ha permitido que los castrillonenses se ahorren 530.000 euros en el próximo recibo”. “Eso son hechos no palabras”, remarcó la portavoz popular, que defendió la bajada de impuestos y recordó a IU que esos 530.000 euros se compensarán “lo que se pagará de más por la tasa de recogida de basura que hemos tenido que subir por imperativo legal”.

En cualquier caso, González-Nuevo aclaró que la subida de la tasa de basuras “es la menor posible y representa algo más de 3 euros al mes en la recogida diaria y menos de 3 euros en la recogida a días alternos”. La portavoz indicó además que el comercio y la hostelería han visto congelada esa tasa, lo mismo que ha ocurrido con los precios públicos municipales “y todo ello con una inflación acumulada estos años del 8,6 por ciento, lo que es una bajada relativa importante”. Y a las familias numerosas se los hemos bajado a la mitad.

IU defendió que tanto el IBI como el agua, el alcantarillado, la plusvalía y la basura suben respecto al 2025 y “en su conjunto superan los 700.000 euros más de recaudación”.

Sobre los chiringuitos y el turismo, Nuria González-Nuevo defendió que la licitación del chiringuito de Arnao y el Ewan de Salinas “están en marcha y estarán abiertos en verano”. “IU tuvo cerrado el de Arnao nada menos que hasta primeros de agosto en una de las últimas ordinarias de su adjudicación”, replicó la portavoz del PP a la coalición.

González-Nuevo miró al Principado para criticar “el verdadero peligro” para los chiringuitos que supone el decreto “que quiere promulgar el Gobierno del Principado y la consejería que gestiona IU, que quiere limitar y entorpecer la actividad de estos establecimientos”.

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La portavoz del PP defendió la gestión del sector turístico municipal. “Tenemos una política activa y centrada lógicamente más en la temporada estival y adaptada a nuestras características y potencialidades como concejo", señaló Nuria González-Nuevo, que puso como ejemplo de la defensa del sector turístico la apuesta municipal por la actividad empresarial y los establecimientos de hostelería. "Solo como ejemplo de defensa del turismo: en Arnao estamos ampliando las galerías visitables del museo de la Mina de Arnao, proyecto que ustedes (a IU) habían diseñado mal y después sus gobiernos regional y central nos habían bloqueado todo lo que pudieron”.