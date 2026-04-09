El gobierno avilesino lanza su plan de barrios, "un documento vivo y abierto a la participación" para "transformar la ciudad" hasta 2031

El gobierno de Avilés ha presentado el Plan de Barrios 2026-2031, que es un ambicioso proyecto de transformación urbana para el concejo que prevé movilizar una inversión de 98,6 millones en los próximos años. Ese documento está construido en varios pilares como son la cohesión social y de ciudad, la mejora de los servicios públicos y la búsqueda de respuestas ante las necesidades de cada barrio. El concejal de Participación ciudadana, Pelayo García, abrió la asamblea general presidida por la alcaldesa, Mariví Monteserín y en la que participaron miembros del gobierno del PSOE e IU de Avilés ante unas setenta personas representantes del movimiento social y vecinal del municipio. El próximo lunes comienzan las reuniones por barrios, la primera será en La Luz.

El encuentro de este jueves en la cafetería sin uso del centro cívico de Los Canapés sirvió para presentar las líneas maestras de un documento "vivo" y "abierto a la participación". La regidora avilesina detalló que el plan es un compromiso y que busca la integración de todos los barrios en un plan "que se refiere también a las conexiones físicas, sociales y sociológicas" del municipio. Habló de fondos europeos y su importancia para poder desarrollar proyectos en Avilés "sin necesidad de que el dinero salga de los impuestos de los avilesinos". "Nos interesa no solo desarrollar actuaciones físicas, sino también atender a la demografía como, por ejemplo, que el 30% de los avilesinos son mayores de 65 años", detalló la Alcaldesa, que se refirió también a los jóvenes y a ese proyecto que pretende conjugar a mayores y jóvenes que se prevé ejecutar en la antigua sede de Los 7 enanitos, en la calle Palacio Valdés.

El plan de barrios parte de un análisis detallado de la realidad de los distintos barrios. Toma como punto de partida actuaciones ya realizadas, otras en ejecución y nuevas intervenciones que comenzarán a desarrollarse a corto plazo, especialmente a lo largo de este año. Junto a ellas, el plan incorpora también una mirada a medio y largo plazo, hasta 2031, con propuestas que se irán definiendo y ajustando con la participación de la ciudadanía.

El concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, reforzó la palabra de la Alcaldesa para explicar que el plan de barrios "no son solo inversiones en infraestructuras" ya que también incluye el mantenimiento de los servicios municipales. "Tenemos una planificación previa y una estrategia de ciudad y cuando tenemos un proyecto pensamos en buscar fondos para financiarlo", señaló el también portavoz socialista sobre un plan que apela a la participación ciudadana. Campa detalló además que el plan de barrios se ha estructurado en torno a doce barrios: Jardín de Cantos, Valliniello, San Cristóbal-Miranda-La Carriona, El Nodo, Quirinal-Valgranda, Centro, Carbayedo, La Magdalena, La Luz, Villalegre, Versalles y Llaranes, tomando como base las secciones censales y recogiendo las principales actuaciones previstas en cada uno de ellos.

Este plan no surge desde cero, sino que da continuidad al modelo de ciudad que Avilés viene desarrollando en los últimos años, se explicó. Un modelo que quedó recogido en la Agenda Urbana aprobada en 2023 y que apuesta por una ciudad más cohesionada, sostenible y con mejores oportunidades para todos los barrios, destacaron los miembros del gobierno.

Agustín Medina, portavoz de IU y edil de Servicios Sociales, insistió en que la participación es clave en este proceso. "Los vecinos son los que mejor conocen la realidad de sus barrios", señaló para definir el plan de barrios como "herramienta de trabajo útil" para sentar las bases del futuro de la ciudad. Por eso, animó a los vecinos a plantear propuestas en los consejos de participación con la idea de que se plasmen en el documento para después buscar las fórmulas para llevarlas a cabo.

Las líneas de actuación del plan inciden en el refuerzo de la educación y la cultura como herramientas de cohesión, la mejora del espacio público para favorecer la convivencia, el impulso del desarrollo económico y del comercio local, así como la ampliación y rehabilitación de la vivienda. A ello se suma la apuesta por una ciudad más accesible y conectada. El plan de barrios incluye intervenciones para mejorar la accesibilidad y el estado de calles, parques y jardines, modernizar y ampliar los equipamientos públicos y generar nuevos espacios para el encuentro, el ocio y la vida en común.

Además, más allá de las inversiones, incorpora un refuerzo de la programación cultural, deportiva, comercial y de ocio en todos los barrios, junto a nuevas acciones orientadas a favorecer la participación y la convivencia.

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"Avanzar hacia una ciudad más cómoda, dinámica, conectada, segura, accesible y moderna, desde cada uno de sus barrios, es el objetivo de este Plan de Barrios que marca el camino de Avilés para los próximos años", concluyeron.