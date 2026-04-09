Robo de madrugada en Avilés: revientan la puerta de una perfumería y se llevan el dinero de la registradora
"Nos hemos llevado un susto y un disgusto importante", lamenta Elisabet Orozco
Robo en una perfumería de Avilés. Los cacos asaltaron la pasada madrugada un establecimiento ubicado en la calle Gutiérrez Herrero, en Versalles, y se llevaron la caja registradora que tenía "algo más de 200 euros" en su interior. "Nos hemos llevado un susto y un disgusto importante", aseguraba esta tarde la propietaria del establecimiento, Elisabet Orozco.
Los hechos tuvieron lugar el algún momento de la madrugada del jueves. Fue entonces cuando el ladrón o los ladrones reventaron la puerta del local, de vidrio. "No sabemos con qué fue. No había tapa de alcantarilla, así que imaginamos que sería con algún objeto", explica Orozco.
Una vez dentro del establecimiento, el o los asaltantes fueron directos a la caja registradora, cogieron el cajón, lo arrancaron de cuajo y se lo llevaron. "Dentro había entre 200 y 300 euros", apunta Orozco, de un asalto en el que los cacos no se llevaron "nada más". Ni perfumes ni ningún otro tipo de objeto.
Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido, tras tomar las pruebas pertinentes en el local. "De momento no sabemos nada", lamentaba Orozco, que abrió las puertas del negocio el pasado septiembre. "Es la primera vez que nos pasa, estamos muy disgustados", lamenta la comerciante.
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