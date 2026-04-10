Avilés se convierte en la Meca de los amantes del coleccionismo y las antigüedades: una oportunidad para hacerte con mobiliario mid-century, vinilos y moda retro
El pabellón de la Magdalena acogerá los días 10, 11 y 12 de abril la XV edición de esta cita donde se pueden encontrar hasta 40.000 piezas únicas
L. L.
Abril va camino de convertirse en un clave para los amantes del coleccionismo y los artículos vintage, ya que arranca con una cita imprescindible para los amantes de la historia, la decoración y los tesoros con alma.
Así que si buscas un plan diferente, del 10 al 12 de abril, el tiempo se detiene y los recuerdos cobran vida en la esperada Feria de Antigüedades, coleccionismo y vintage de Avilés. Durante tres días, el viernes 10 de abril de 17:00h a 21:00h, el sábado11 de abril de 10:30h a 21:00h y el domingo 12 de abril de 10:30h a 20:00h, los interesados podrán perderse en un auténtico laberinto con más de 40.000 piezas únicas: mobiliario mid-century, cámaras de baquelita, juguetes que despertarán nostalgias, vinilos, moda retro y mucho más. Todo con un mínimo de 40 años de antigüedad garantizado para asegurar su magia e historia.
El Pabellón de La Magdalena en Avilés es el espacio elegido una vez más para dejarse sorprendes por auténticos tesoros. Para ello, solo es necesario adquirir una entrada por valor de 4€ (válida para entrar y salir los 3 días). Además, si guardas la foto del cartel oficial que puedes ver en la parte inferior de esta página y la muestras en la taquilla, tienes 0,50 euros de descuento directo, aplicable a una entrada por persona.
Detrás de esta selección se encuentra la experiencia de Nougrupfiral, bajo la dirección de Cruz Madrid Merino y Ángel Moix, con 12 años de trayectoria en plazas como Burgos, Galicia y Asturias. Así, la feria contará con entre 40 y 50 expositores llegados de Francia, Inglaterra y Suiza, fusionándose con profesionales de Galicia, Cantabria, Madrid y Cataluña para ofrecer una riqueza cultural imposible de replicar en otro contexto
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