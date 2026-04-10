Críticas de la derecha al Plan de Barrios de Avilés: del "dividen a la ciudad para hacer política" del PP al "reciclaje de promesas incumplidas" de Vox

El Plan de Barrios, con el que el Ayuntamiento prevé movilizar 98,6 millones en el próximo lustro y transformar la ciudad para adecuarla a las necesidades y exigencias del presente y el futuro, no gusta a la derecha. PP y Vox no han dudado en calificar el proyecto de "propaganda" y de "reciclaje de promesas incumplidas".

"El Plan de Barrios es una evidente operación de propaganda electoral que deja al descubierto la alarmante falta de gestión de los últimos años", advierte la portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, para quien el plan "no es la solución": "Es la prueba documental de todo lo que no han hecho durante años. Presentan como futuro lo que debía estar resuelto hace tiempo, y eso es reconocer su fracaso”.

Asimismo, Llamazares tilda de "peligroso" el enfoque del proyecto de PSOE e IU, ya que, advierte, "contribuye a fragmentar la ciudad en lugar de cohesionarla, insistiendo en una diferenciación constante y artificial entre el centro y la periferia". "Avilés no es un centro por un lado y unos barrios por otro. Es una única ciudad, de lado a lado, con una identidad común y con un enorme potencial industrial, portuario y económico. Este plan no vertebra Avilés. Lo fragmenta para hacer política electoralista barrio a barrio", critica la edil, que cuestiona la "credibilidad" del proyecto: “Quien no ha cumplido en doce años, no puede pedir un cheque en blanco y confianza para los próximos cinco".

El proyecto municipal también centró las críticas de Vox, que ha bautizado al proyecto de gobierno local como el "plan pantomima". "Es un reciclaje de promesas incumplidas que se repiten año tras año sin que lleguen a ejecutarse", critica la portavoz municipal Arancha Martínez Riola. "En 2025 ya se anunciaban inversiones de entre 32 y 35 millones de euros para los barrios, con resultados mínimos. El nuevo plan vuelve a reiterar actuaciones que permanecen pendientes". Entre ellas, Martínez Riola cita "el asfaltado del Camino Picalón en Jardín de Cantos, prometido desde 2025 y aún sin ejecutar; las mejoras del campo del Navarro, en Valliniello, iniciadas parcialmente; la reurbanización de San José Artesano en Carbayedo, en “proyecto eterno” desde 2024; o el centro sociocultural de Villalegre-La Luz, anunciado nuevamente pese a haberse incluido ya en ejercicios anteriores".

“Ni siquiera saben si gobernarán en 2028-2031 para ejecutar el medio plazo, lleno de ideas vagas como redes de corredores ecológicos sin presupuestos concretos. Es un engaño a los avilesinos que merecen ejecución, no relatos”, carga también la edil de Vox, que pide al gobierno local "responsabilidad", "plazos definidos" y "presupuestos ejecutables".

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También se han sumado a las críticas desde Foro, donde tildan de "vender humo" con este proyecto. "Monteserín anuncia actuaciones a cinco años vista sin concretar de dónde se obtendrán los fondos necesarios para su ejecución", señala el presidente de la directiva local del partido, José Alfredo García Fernández del Viso.