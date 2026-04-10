La feria de antigüedades de Avilés abre sus puertas con más de 40.000 piezas y medio centenar de expositores

El pabellón de La Magdalena abrió este viernes la décimoquinta edición de la ya tradicional feria de antigüedades, coleccionismo y vintage. La cita pone a la venta más de 40.000 piezas variadas que abarcan mobiliario, juguetes que evocan nostalgia, vinilos, moda retro y mucho más. La feria cuenta con medio centenar de expositores llegados de Francia, Inglaterra y Suiza, fusionándose con profesionales de Galicia, Cantabria, Madrid y Cataluña, entre otros.

El acceso a esta feria que se extenderá durante todo el fin de semana es de cuatro euros. El pabellón abrirá sus puertas este sábado a las 10.30 horas y cerrará a las 21.00 horas. El horario del domingo tan solo variará en la hora de clausura, que será a las 20.00 horas.