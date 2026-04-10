La feria de antigüedades de Avilés abre sus puertas con más de 40.000 piezas y medio centenar de expositores
El evento en el pabellón de La Magdalena ofrece una oportunidad única para adquirir antigüedades y objetos vintage hasta el domingo
I. G.
El pabellón de La Magdalena abrió este viernes la décimoquinta edición de la ya tradicional feria de antigüedades, coleccionismo y vintage. La cita pone a la venta más de 40.000 piezas variadas que abarcan mobiliario, juguetes que evocan nostalgia, vinilos, moda retro y mucho más. La feria cuenta con medio centenar de expositores llegados de Francia, Inglaterra y Suiza, fusionándose con profesionales de Galicia, Cantabria, Madrid y Cataluña, entre otros.
El acceso a esta feria que se extenderá durante todo el fin de semana es de cuatro euros. El pabellón abrirá sus puertas este sábado a las 10.30 horas y cerrará a las 21.00 horas. El horario del domingo tan solo variará en la hora de clausura, que será a las 20.00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa