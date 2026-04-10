La Nebrija y el Colegio de Enfermería sellan un acuerdo para el arranque de la titulación sanitaria en septiembre en Avilés: "Nos quedan solo los flecos finales"

“Todavía quedan algunos trámites por ultimar; estamos en esos flecos finales que toda puesta en marcha exige, pero está todo previsto para que arranquemos este mes de septiembre”. Esto lo ha dicho este viernes Luis Díaz Marcos, que es el director general de la Universidad Antonio de Nebrija, unos minutos antes de sellar un acuerdo de su institución con el Colegio Profesional de Enfermería de Asturias, o sea, con el Codepa.

Díaz Marcos insistió: “Si todo va bien, nuestra colaboración con el colegio va a fortalecer a la Universidad de manera muy singular; por eso estamos encantados de firmar el acuerdo”. El “si todo va bien” es “algún fleco todavía que queda por acabar de tramitar, pero las tramitaciones van cumpliendo sus plazos de manera adecuada” y “no hay ninguna circunstancia” que pueda hacer fracasar la idea de empezar en septiembre”.

Y, después, recogió su discurso: “Nuestra presencia en Avilés va a ser una presencia intensa, decidida y estable. Y cuanto más vertebrados estemos con la sociedad y con las asociaciones profesionales, mejor”.

Nuevas formaciones

La firma del convenio con el colegio de Enfermería sirvió para anudar la presencia de la Nebrija en Avilés. Díaz Marcos lo dijo así: “Nos va a servir para seguir potenciando la presencia de la Universidad de Nebrija en Avilés, en particular, y en el Principado de Asturias, en general”. Y dijo más: “La colaboración con el Codepa fortalece toda esa colaboración de manera muy singular, con lo cual estamos encantados de firmar el acuerdo”.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, señaló: “Para la ciudad es muy importante que la Nebrija haya optado por nosotros para implementar los conocimientos de Enfermería, tan necesarios en nuestro país”. Abundó en ello: “Dicen los últimos estudios que España necesita unas 100.000 enfermeras y enfermeros, por lo tanto contribuir a solucionar ese gran agujero que tenemos es necesario y un trabajo complementario al que desarrolla a la universidad pública”.

Lorena Busto Parada, la vicepresidenta del colegio profesional, señaló a este respecto que el convenio que los representantes de las dos instituciones decidieron activar este viernes -con Monteserín actuando como madrina- va a desarrollar “fundamentalmente actividades de formación”. Apuntó a este respecto: “Nuestra colaboración se inicia precisamente esta tarde [la del viernes] con un seminario específico de enfermería pericial y legal, que es un ámbito no muy conocido, que no tiene formación de hecho en nuestra autonomía y que es de mucho interés para las colegiadas y colegiados”. Tanto como para agotar las plazas ofertadas en 48 horas. “Probablemente aquí haya un nicho para continuar explorando”, concluyó la vicepresidenta del Codepa.

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"La Universidad nos aporta, fundamentalmente ahora en este inicio, el espacio y también el apoyo a nivel de profesorado y a nivel de acreditaciones, que eso también es muy importante en el tema de todas las formaciones que hacemos para la enfermería", recalcó Busto Parada.