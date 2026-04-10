Mar Flores en la presentación de sus memorias en Asturias: "Qué sitio tan bonito, sois unos privilegiados por vivir aquí"

"Qué sitio tan bonito, he dado un paseo esta mañana y sois unos privilegiados por vivir aquí", dijo la modelo Mar Flores al inicio de su encuentro con los lectores en San Esteban (Muros de Nalón), donde presentó su libro de memorias "Mar en calma" en un abarrotado salón del hotel Brillante. La también empresaria y actriz compartió de tú a tú con el público algunos de los pasajes de su vida, los felices y los más duros, y fue una de las asistentes quién le preguntó por el hombre que ha marcado su vida. Flores respondió sin dudas que es su exmarido, el empresario Javier Merino.

"Me he movido siempre por amor y he dado todo lo que tenía. El padre de mis cuatro hijos me ha hecho más completa. Le he entregado mi vida y hemos construido una familia. Tiene un amor incondicional hacia mí y yo hacia él", afirmó Flores. La interpelante le desveló que coincidió con Merino en unas vacaciones tras una ruptura que tuvieron antes de volver y casarse. "Estaba muy triste y me hizo mucha ilusión cuando os casasteis". La modelo se quedó gratamente sorprendida con la anécdota: "Me costó perderle pero nos puso juntos la vida otra vez".

Junto a Flores estuvo la periodista Paloma Llera, quien condujo el acto con mucho mimo, cariño y un ejemplar de "Mar en calma" lleno de apuntes y etiquetas. Llera dirigió la conversación, que comenzó preguntando por qué había tardado tanto en escribir las memorias. Un repaso a su vida que empezó con papel y boli a modo de diario.

La visita de Mar Flores a San Esteban, en Muros de Nalón, en imágenes / Mara Villamuza

"Se siguen contando historias que no me representan y que no han ocurrido como las están contando. Mis hijos siguen escuchando estas cosas que no tienen pies ni cabeza y decidí armarme de valor y ponerme a escribir por tema de catarsis personal, cuando lo terminé era una bonita historia para que mis hijos sepan no otra versión, sino la verdad", declaró.

Treinta años de silencio

Las memorias han puesto de nuevo a Mar Flores en el foco de la actualidad después de tres décadas de silencio, que apuntó que eligió como escudo ante el mundo. "No pude proteger a mi familia como quise de toda esta barbarie que me ocurrió con la prensa y el silencio ayuda a tomar decisiones que no son equivocadas, gracias al silencio he curado mis heridas y vivo en más armonía", aseguró la empresaria, que al poco de comenzar optó por estar de pie para poder ver a todos los asistentes.

Flores fue muy cercana con el público, que atendía el relato embelesado. Repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida como la separación de su primer marido, el italiano Carlo Costanzia di Costigliole. Flores reconoció haber pasado "un dolor que me quería morir" durante el tiempo que fue privada de ver a su hijo, Carlo. Por ello, defendió la protección de los menores en este tipo de procesos.

"Son cosas que son imposibles de pensar a día de hoy, pasaba y no pasaba nada y el que lo sufría se tenía que aguantar y callar, por eso mi arma ha sido el silencio. Cuando no tenía donde agarrarme, tenía que levantarme y seguir trabajando", dijo. Una etapa "triste" de su vida en la que la sufrió una gran presión mediática: "Lo que creo que esta sociedad me ha aportado en estos 30 años es que soy lo que soy porque fueron muy duros conmigo, hoy en día sería incomprensible o no pasaría", añadió.

Cuestionada como mujer

También expuso lo juzgada que se sintió por la prensa y la sociedad de la época como mujer. Flores recordó su juventud en París, Tokio y Nueva York como modelo y como en su regreso a España era cuestionada por la prensa en sus relaciones sentimentales. "Me manejaba como mujer libre, resuelta, con mi independencia y una economía; y eso no gustaba", señaló. Por su parte, Llera criticó con dureza que estos dardos solo eran lanzados sobre Flores y nunca sobre sus parejas masculinas.

La top model española también habló sobre su reciente participación y victoria junto a su hijo en el programa de RTVE DecoMasters. Reconoció que ha sido "la guinda del pastel" tras la publicación del libro. "De alguna manera hay un vacío que me hizo no tener a mi hijo mayor muchos años cerca, compartir y poder conocerle mejor y me ha ayudado en esa parte", comentó.

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Flores se encuentra presentando sus memorias por toda España y feliz de encontrarse con el público, que en San Esteban la recibió con mucho cariño y respaldo. "Me llena muchísimo estar aquí, viajar, conocer gente y recibir el 'feedback' y ver que al final todos somos humanos, tenemos los mismos problemas. Esa parte me está acercando al ser humano, del que me he alejado durante muchos años. Con el libro me he quitado la coraza y ya me puedo morir tranquila".