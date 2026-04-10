La memoria de dos gozoniegos que sufrieron el horror nazi revive en Luanco: "Se cierra un círculo"

El gozoniego Ramón Sirgo Ovies está emocionado. Frente al Ayuntamiento de su concejo hay una piedra de la memoria, una Stolpersteine, que homenajea a un familiar suyo, José Manuel Artime Fernández, un socialista que se exilió en Francia en 1939 para huir del franquismo y logró sobrevivir al horror del campo de concentración nazi de Dachau (Alemania). "Se cierra un círculo", señala Sirgo Ovies. Junto a él, otros familiares de Artime, natural de Verdicio, y a su lado también estaban miembros de la masonería, ya que el homenajeado, fallecido en 2005 a los 94 años, fue un miembro activo de la Logia Masónica de Toulouse, localidad francesa en la que pasó la mayor parte de su vida. La otra piedra de la memoria colocada ayer en Luanco recuerda a Agustín Menéndez Fernández, natural de Cardo y asesinado en el campo de concentración nazi más próximo a Berlín, Sachsenhausen, en 1943, solo unos meses después de su internamiento y tras un periplo de exilio en tierras francesas, donde se topó de bruces con la ocupación nazi en plena Segunda Guerra Mundial.

La colocación de ambas piedras de la memoria en Luanco contó con la presencia de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, que destacó que el mejor homenaje a las personas que sufrieron la barbarie nazi es “seguir luchando y seguir haciendo frente al fascismo” en defensa de la justicia social y la paz. La responsable de Memoria del Principado rechazó además la idea de que estos homenajes "lleguen tarde": "Creo que nunca el mundo estuvo tan dominado por el fascismo como está hoy en día desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que no llegamos tarde, creo que llegamos en el momento de volver a plantar cara”. Collado no dudó en destacar la fortaleza del movimiento memorialista asturiano y defendió la ley regional de Memoria democrática para desarrollar planes de reparación a las víctimas del fascismo.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, incidió en la necesidad de recordar a figuras como la de los homenajeados (José Manuel Artime y Agustín Menéndez) sin olvidarse de Cristino García, héroe de la Resistencia francesa contra los nazis y gozoniego de El Ferrero. "Es un ejercicio imprescindible para mantener viva la memoria histórica y los valores democráticos que estos hombres defendieron hasta sus últimas consecuencias", resaltó el regidor gozoniego durante un acto en el que también participaron miembros de IU y vecinos a título individual, arropados también por representantes de la Asociación Deportados Asturias.

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La directora general relacionó el acto de colocación de las dos piedras de la memoria en Luanco con los recientes resultados de la exhumación llevada a cabo por la Consejería de Ordenación del Territorio en El Franco. En esta intervención, detalló Collado, el hallazgo de seis cuerpos en una fosa donde inicialmente se buscaba a tres personas ha culminado con la identificación genética de cinco de ellas. “Noventa años después, hay nietos, hay sobrinos y sobrinas que van a volver a poder llevar esos restos a los panteones familiares y, por fin, aunque sea en la muerte, reencontrarse con sus familias”, destacó Collado, quien definió este proceso como la “forma correcta de ejercer la reparación pública”, afirmó, no sin antes recordar a una deportada natural de Ribadesella, Rita Pérez. “Hicimos lo que tuvimos que hacer, porque lo que teníamos enfrente era el fascismo, decía esta mujer. Siguiendo las palabras de Rita, hagamos lo que tengamos que hacer, pero paremos al fascismo”, concluyó.