La naviera Alvargonzález-Ership recibe la "Llámpara Natural" de la cofradía Buena Mesa de la Mar: "El mar no es solo un ámbito de trabajo, sino una parte esencial de nuestra identidad y de nuestra historia"

"El mar no es solo un ámbito de trabajo, sino una parte esencial de nuestra identidad y de nuestra historia". Cecilia Alvargonzález Figaredo, presidenta de la Fundación Alvargonzález, resumió de esta manera la unión entre su empresa familiar, Alvargonzález-Ership, y la mar, algo que quiso poner en valor la cofradía Buena Mesa de la Mar. Este viernes tuvo lugar en el Real Balneario de Salinas la entrega de la “Llámpara natural”, galardón que premia a “entidades que se destaquen por su labor en pro de la mar y de sus gentes”, que este año recayó en la naviera con presencia, entre otros puertos, en Avilés y Gijón “por su dilatada trayectoria y su labor y preocupación por la mar y sus gentes, proporcionando empleo a numerosas personas y su relación constante con la mar, sus actividades y las personas que en ella trabajan desde 1792”.

Alvargonzález, que estuvo acompañada por Delfín Luis García Novo, que fue trabajador de la naviera durante décadas, y por Celso Rodríguez, director de la delegación avilesina de la compañía, aseguró que “recibimos este reconocimiento con enorme orgullo y gratitud, especialmente de una institución tan arraigada a la tradición marinera y gastronómica de nuestra tierra”. “Este premio es, sin duda, un estímulo para seguir desarrollando nuestra labor con el mismo compromiso, responsabilidad y respeto hacia el sector marítimo que nos ha guiado hasta ahora”, subrayó la gijonesa, que extendió el reconocimiento a “todas las personas que forman y han formado parte de nuestra empresa”, solo unos instantes después de haber recibido una placa conmemorativa de manos del presidente de la cofradía, Vicente Quintanilla, y la gorra de la entidad, que no dudó en ponerse.

Precisamente, fue Delfín Luis García Novo, exdirector de la delegación de Avilés, el encargado de glosar a la empresa homenajeada. “Después de cuarenta y siete años dentro de esta casa puedo decir que Alvargonzález-Ership no es solo una empresa, es una forma de trabajar, de entender el esfuerzo y de mirar al futuro sin perder las raíces”, subrayó el exdirectivo, ya jubilado, que cree que este reconocimiento también premia “los valores” de la firma. “Ahora ya está presente en cuarenta puertos de Europa, América, África y Asia, y continúa su expansión internacional”, destacó García Nuevo, que también puso el foco en la labor de la Fundación Alvargonzález. “Desde su inicio, en 1992, impulsa iniciativas culturales, educativas y marítimas”, afirmó.

Cecilia Alvargonzález recibe con la gorra puesta la placa conmemorativa de manos del presidente Vicente Quintanilla / A. F. V.

“Este es un agradecimiento a una larga trayectoria de vinculación con Avilés y con la mar. La empresa lleva más de 75 años vinculada a la ciudad”, detalló Celso Rodríguez, actual director de la delegación avilesina. El capitán de la Marina Mercante y director de la delegación avilesina reconoció “el esfuerzo de la cofradía por promocionar la cultura marinera y la asturianía vinculada a la mar”. Entre los retos de cara al futuro, el ovetense subrayó el crecimiento que está teniendo la compañía durante los últimos años. “Cada vez tenemos más terminales en Europa y América. Siempre apostamos por la innovación y por seguir desarrollando la vinculación con la mar, que es algo muy importante para la sociedad”, señaló.

Tras la firma del libro de honor de la entidad, varios de los miembros de la cofradía acompañaron los galardonados a efectuar una visita guiada por el Museo de Anclas de Salinas, uno de los proyectos que, a lo largo de los años, la Buena Mesa de la Mar ha impulsado. Tras ello, tuvo lugar el banquete en el Real Balneario de Salinas, al que acudieron, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro; el magistrado José Antonio Soto-Jove; el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González y Antonio Sabino; la concejala Nuria González-Nuevo; el diputado autonómico del PP Luis Venta Cueli; el jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Rodríguez; el excapitán de la Guardia Civil de Avilés Mariano Revuelta; y el empresario como José Luis Vigil, fundador de Joluvi.

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EN IMÁGENES: Así ha sido la entreda de la "Llámpara natural" a la empresa Alvargonzález Ership / Mara Villamuza

La “Llámpara natural” es la más alta distinción que se otorga la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar a las personas o entidades que hayan destacado en su labor en pro de la mar, sus gentes, su entorno, su cultura y su ecología. La historia de los premiados de este año comenzó de la mano de la familia de navieros y armadores Alvargonzález, cuyos barcos comerciaban entre el puerto de su ciudad natal, Gijón, y Montevideo a finales del siglo XVIII. Desde entonces, han centrado su actividad en la explotación de los barcos e instalaciones portuarias, especializándose en el transporte, almacenamiento y manipulación de graneles sólidos. En el año 2025, la distinguida con este mismo galardón fue Isabel Artime García, secretaria general de Pesca en el Ministerio de Agricultura y Pesca, natural de Luanco, por su destacada trayectoria y gestión en el sector pesquero. En la entrega de ese galardón se reconoció a Artime por tres grandes méritos: conocimiento, experiencia y dedicación, y le auguraron mayores méritos profesionales.