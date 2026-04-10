Los pescadores alertan de un posible amarre de la flota por el repunte del precio de los combustibles

La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la adopción urgente de medidas adicionales para hacer frente a la grave crisis que atraviesa el sector pesquero como consecuencia de los conflictos geopolíticos actuales. El principal factor detrás de esta crisis es el notable incremento del precio del combustible, que ha pasado de situarse entre 0,50 y 0,60 euros por litro en enero a superar los 1,3 euros en muchos puertos españoles, e incluso los 2,2 euros en otros países. Este aumento está elevando de forma drástica los costes de explotación, situando a numerosas empresas por debajo del umbral de rentabilidad.

En una carta remitida este jueves al Ejecutivo, ambas organizaciones advierten que la situación “no ha hecho más que agravarse en las últimas semanas” y alertan que “numerosos buques podrían verse obligados a cesar su actividad de forma inminente por falta de rentabilidad”, un escenario que ya se está produciendo en algunos casos.