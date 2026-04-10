Sindicatos, Ayuntamiento y Cámara de Comercio celebran el nuevo convenio de Saint-Gobain en Avilés: "Genera certezas de futuro"

El acuerdo laboral que alcanzaron los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa de Saint-Gobain en Avilés y la dirección de la propia compañía ha sido a la vez “responsable” y “fruto de una coerción”. El primer adjetivo lo pone la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO). Lo de la coerción es cosa de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI). De los 243 trabajadores de la planta de La Maruca con derecho a voto lo ejercieron, al final, 204. De ellos, 123 dijeron que sí y 79 que no. Hubo un voto en blanco y otro nulo. Se abstuvieron, entonces, 39 personas.

La “responsabilidad” de la que habla CC OO también se escucha en los comentarios que los representantes del poder avilesino y de la Cámara de Comercio hacen de los resultados del referéndum en la fábrica avilesina de la multinacional francesa y es que la empresa jugó la carta de dar futuro a sus instalaciones asturianas si la plantilla decía que sí a un convenio de tijeretazos salariales.

“El respaldo mayoritario permite dotar al centro de Avilés de un marco de estabilidad laboral, salarial y normativa para los próximos años. Al mismo tiempo, el porcentaje significativo de votos en contra refleja que existe una parte importante de la plantilla que considera que el acuerdo es mejorable”, señala la sección sindical de Comisiones Obreras. En la fábrica “hay voluntad de asegurar estabilidad y hay exigencia de seguir avanzando”, añadió la misma sección sindical.

El análisis de la de SOMA-FITAG-UGT, por su parte, fue distinto: “Queremos agradecer sinceramente la participación y la colaboración de todas las personas trabajadoras, así como el comportamiento responsable demostrado durante todo el proceso. La implicación de la plantilla es fundamental para defender nuestros derechos y avanzar en mejoras colectivas.

CSI, que son minoría en el comité, recordó que “vincular y condicionar el convenio colectivo a una inversión empresarial no solo es inadmisible, sino que supone un mecanismo de coacción contrario a la legalidad. Una trampa”. Y reprocha a las secciones sindicales firmantes que ignoraran “deliberadamente” estas circunstancias, que la Corriente llama “advertencias”.

Según CSI, “el propio referéndum ha estado plagado de irregularidades”.

La Cámara

Para Daniel González, el presidente de la Cámara de Comercio, el jueves fue “un gran día para Avilés y en particular para las familias y trabajadores de Saint-Gobain”. Apuntó: “Sindicatos mayoritarios y trabajadores han actuado con un alto grado de responsabilidad, con altura de miras, y han logrado un acuerdo que genera certezas de futuro. La voluntad de consenso entre las partes supondrá la confirmación de la inversión y el mantenimiento de la producción de vidrio en Avilés en el futuro”.

Este periódico ha solicitado sin éxito una valoración del acuerdo laboral a la multinacional Saint-Gobain.

Los políticos

El socialista Manuel Campa, que es concejal de Desarrollo de Ciudad del Avilés, valoró el resultado del referéndum en La Maruca recordando que la compañía había reclamado acceso a financiación y acuerdo social para poner en marcha el nuevo horno float de Avilés, es decir, el “corazón de la fábrica”. “Esas cuestiones están solventadas así que la empresa tiene que activar el camino de renovar el horno que garantice la continuidad de la fábrica durante muchos años más en Avilés”. Y añadió: “Lo que le pedimos desde el gobierno es que esa decisión se tome cuanto antes y que sea positiva. Por nuestra parte todas aquellas cuestiones que dependan del ámbito municipal se desarrollarán de manera rápida posible”.

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en Avilés -también es diputada nacional- señaló: “Los trabajadores de Saint Gobain han hablado y han decidido, y desde luego lo primero que corresponde es respetar esa decisión en un tema tan sensible como este, que afecta directamente al presente y al futuro de muchas familias en Avilés”. Y añadió: “Lo verdaderamente relevante es que este acuerdo marque el inicio de una etapa de certidumbres, una etapa en la que haya claridad, estabilidad y confianza en el futuro”. Y es que, dice Llamazares, “lo que esperan los trabajadores, y esperamos todos, es que se materialicen las inversiones comprometidas”.

La diputada Covadonga Tomé, del grupo mixto, señaló: “Esperamos que el Gobierno de Asturies esté vigilante para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la plantilla, porque son también compromisos con el conjunto del territorio. Por el momento, una vez más, quienes han demostrado mayor compromiso y solidaridad con Asturies y con el tejido industrial han sido los trabajadores y las trabajadoras de Saint-Gobain; facilitando un acuerdo que permite avanzar hacia el futuro”.

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La portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez Riola, señaló: “Celebramos que, tras meses de incertidumbre, se haya logrado un acuerdo final que contribuya a garantizar la continuidad de la fábrica avilesina y la estabilidad de muchos puestos de trabajo. Asimismo, queremos reconocer la responsabilidad demostrada por los trabajadores en negociación final, en un contexto cada vez más complejo para la industria.