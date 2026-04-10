Torneos de Pokémon y buses lanzadera para Nika-Pon, el Salón del Manga de Asturias, que se celebrará en Avilés el próximo fin de semana

El pabellón de exposiciones de La Magdalena acogerá una nueva edición de Nika-Pon, el Salón del Manga de Asturias, que se desarrollará el próximo fin de semana, los días 18 y 19. La iniciativa fue presentada por la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, acompañada por Adrián Santos, presidente de la Asociación Nikaku Dan, organizadora del Salón en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés. Un centenar de artistas participarán en este salón, que contará con puestos de temática muy variada: ilustración, artesanía, cómic manga, videojuegos, productos importados de Japón, comida y mucho más.

Entre los invitados participará la cosplayer coruñesa "Anhyra" y la violinista cántabra Arinoctium. Además, habrá presencia de actores de doblaje como Carlos Lorenzo y David Flores, voces de Itadori y Sukuna en uno de los grandes animes del momento, Jujutsu Kaisen. Por último, las áreas de videojuegos y juegos de mesa incorporarán nuevos torneos de Pokémon, ofreciendo así un atractivo más para los numerosos fans de la franquicia.

Una de las novedades de esta edición será el stand propio que el Ayuntamiento de Avilés tendrá en el Salón. En él se dará información acerca de las diferentes propuestas que ofrece el Servicio de Juventud. Además, está previsto que albergue algunas de las actividades del propio salón, como encuentros o firmas de autores.

Al igual que en la anterior edición, el Salón contará con un servicio de buses lanzadera que conectará el centro de Avilés con el Pabellón de La Magdalena, con salida en la parada de autobús de la calle Llano Ponte, junto al centro de salud, y retorno al mismo punto por la calle del Muelle.

Noticias relacionadas

El horario de apertura del Salón será el sábado de 12.00 a 21.15 horas y el domingo de 12.00 a 20.15 horas.