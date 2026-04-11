La feria de antigüedades de Avilés expone tesoros: arte sacro del siglo XVIII, muñecas francesas o un set de viaje de la época victoriana en La Magdalena

La feria de antigüedades y coleccionismo del pabellón de La Magdalena guarda tesoros. Algunos evocan nostalgia de épocas pasadas y otros por su autenticidad trascienden al tiempo en el que fueron confeccionados. Juguetes y muebles, pins y muñecos de hace años, incluso una portada de un diario deportivo de antaño habla de dos delanteros de renombre allá por los años sesenta, Puskas y Gaínza. Una estancia agrupa a decenas de Pitufos y unos metros más allá, dos personas buscan vinilos. Uno se ha detenido ante uno de "Boney M", el "Oceans of fantasy", después de haber dejado de examinar la pila encabezada por la banda sonora de los "Gremlins".

Pablo Vázquez cuenta en su puesto con infinidad de relojes. "Algunos tienen ciento y pico años e indican las fases de la luna...", explica el coleccionista, que se detiene ante un despertador de los años cuarenta que en vez de alarma dispone de una música agradable, mucho más adecuada para comenzar el día. Vázquez guarda en un estante la que quizá sea el mayor de sus tesoros de la exposición que ha traído a La Magdalena, un set de viaje de plata. "Es inglés, del siglo XIX y lo compré a un particular en Orense, está completo", describe el coleccionista, que vende ese juego por 1.400 euros, y detalla que esa pieza que incluye varios botes de vidrio y diversos enseres perteneció en tiempos a la alta burguesía.

La feria de antigüedades de La Magdalena, en Avilés / Miki López

En el puesto de al lado hay arte asturiano, principalmente pintura. Sebastián Fernández muestra tres bocetos originales de Aurelio Suárez. "Cuestan 1.000 euros cada uno", detalla. Las obras son de los años 1962, 1965 y 1978. Al fondo del pasillo central está el stand de Sergio Álvarez, natural de Luanco. Tiene dos bicicletas BH, una azul y otra roja. "La roja ya está vendida", advierte, no sin antes recordar que los biciclos son de los años setenta y ochenta y forman parte de la historia infantil de miles de niños en todo el país. "Son las bicis que había", comenta uno de los asistentes a la feria.

El puesto de los portugueses Mario Suares e Elena Pereira cuenta con mucha variedad. Ambos seleccionan dos muñecas entre ese maremagno. Detallan que son muñecas de origen francés de hace más de sesenta años. "Son aproximadamente de los años cincuenta y sesenta. La grande cuesta 30 euros y la pequeña, 25", explican. José Luis García está en el puesto de enfrente. Un puñado de imágenes de alineaciones del año 1973 se apilan sobre el mostrador. Ahí figura la del Sporting, la del Burgos, del Espanyol y de la Real Sociedad, entre otros. "Valen a cinco euros cada una", detalla García, que habla además que ese tipo de imágenes del fútbol de épocas pasadas en el que no importaba tanto la estética "se venden bien, hay añoranza de aquellos equipos".

Noticias relacionadas

El libro de características técnicas de un Renault 18, peonzas, muñecos de Playmobil, cds, todo tiene su hueco en la feria de antigüedades. El pabellón de La Magdalena también guarda un espacio para el arte sacro. Cristian Dos Santos es el responsable de ese puesto. Muestra al Sagrado Corazón de Jesús de gran tamaño. "Es de Olot, que es parte del arte cristiano español y es del siglo XIX", relata para hablar de esa imponente figura que vende a 1.200 euros. "Tenemos también una capilla neogótica de bronce que es del siglo XVIII o del XIX y cuesta 1.500 euros", abunda el vendedor natural de Zamora y residente en Astorga. A su lado está Luis Manuel Ménendez, que muestra una pieza de bronce, un busto hecho por Félix Alonso de un personaje hasta ahora anónimo. Un clásico de las ferias de antigüedades son los gramófonos. Faustino Jiménez y Luis Jiménez, de "Antigüedades Chinita", tienen uno y lo venden por 400 euros. "Y funciona", aclaran. La feria y sus tesoros estarán en el pabellón ed La Magdalena de 10.30 a 20.00 horas de este domingo.