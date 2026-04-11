McDonald’s Avilés estrena imagen con la calidad de siempre

McDonald’s Avilés inició su andadura en la comarca en junio del 2000 con la apertura del establecimiento en Parque Astur y solo un año después se inauguró el local de la Avenida de San Agustín en el centro de la ciudad con servicio de McAuto (venta directa al coche ) algo que entonces era una novedad.

Parte de la decoración del local / Mara Villamuza

En la actualidad, el restaurante es una referencia en la parte alta de la ciudad, cercano al Hospital, colegio San Fernando, o polideportivo del Quirinal... A finales del año pasado se renovó la fachada, la terraza, el interior y parte de la cocina, invirtiendo casi 1 millón de euros para cumplir con todos los requerimientos de la marca, pero sobre todo, para adaptar y modernizar las instalaciones a gusto de los clientes.

Interior del establecimiento / Mara Villamuza

Y es que por McDonald’s San Agustín han pasado durante el año pasado 935.000 clientes y con la reforma se superará ampliamente el millón durante el 2026. "Todas las grandes ciudades tienen su McDonald’s de referencia, el de Uría en Oviedo por ejemplo, y este es sin duda el de Avilés, siendo punto de encuentro de jóvenes, mayores y familias desde hace 25 años", explica Pío Fernández, franquiciado.

Parte de la plantilla de Mcdonald's en Avilés / Mara Villamuza

Una marca consolidada

En España hay actualmente 557 restaurantes de McDonald’s. Ocupa el puesto 13 en el ranking de países con mayor presencia de la multinacional. Por cada 85.127 españoles hay un McDonald’s abierto. Estados Unidos es el país que cuenta con un mayor número de McDonald’s abiertos, con un total de 13.438 restaurantes. En el número dos de este ranking se sitúa China, con 4.395 restaurantes, y el tercer lugar lo ocupa Japón con 2.941 establecimientos.