Más radares en Avilés: esta es la nueva campaña de control de la velocidad de la DGT y la Policía Local

Nueva campaña de control de velocidad en Avilés. La Policía Local, en colaboración con la DGT, llevará a cabo controles de velocidad en el casco urbano avilesino entre 13 y el 19 de abril. El objetivo principal de esta actuación es reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad en ciudad, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente aquellos que afectan a peatones y ciclistas, señalan desde el Ayuntamiento.

Durante toda la semana, la Policía Local intensificará la vigilancia sobre el cumplimiento de los límites de velocidad en vías urbanas. Desde el Consistorio reseñan que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes de tráfico. En entornos urbanos, especialmente en caso de atropello, sus consecuencias pueden ser graves. A partir de 80 kilómetros por hora es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 kilómetros por hora el riesgo de muerte se reduce a aproximadamente un 10%. Además de su impacto directo en la seguridad vial, la velocidad excesiva también influye negativamente en la calidad de vida en las zonas urbanas, el consumo de combustible y la contaminación ambiental, apuntan.