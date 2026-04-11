Tres de cada cuatro usuarios de los comedores de los colegios públicos de Avilés tienen subvencionado el servicio

Más niños utilizan los comedores escolares y también son más los que tienen bonificado el servicio. Así lo refleja la memoria de actividades de 2025 de la concejalía de Educación, que detalla que el número de escolares que come en sus centros educativos públicos pasó del 41,82 % al 45,41 %. De todos ellos, un 71,26% reciben una bonificación total del servicio; es decir, tres de cada cuatro. Las actividades extraescolares culturales también registraron un incremento de usuarios frente al curso 2023-2024. El pasado ejercicio participaron 665 niños en 38 actividades y el curso anterior habían sido 35 actividades y 617 participantes. Ese incremento también conllevó un aumento de las bonificaciones.

Los talleres infantiles de Avilés (TIA) también contaron con más aceptación en 2025 que en 2024. Un total de 1.393 de usuarios frente a 1.593 en 2025, lo que supuso un esfuerzo municipal de ampliación de 200 plazas, fundamentalmente en la época estival. Paralelamente, se incrementó la concesión de bonificaciones, hasta llegar a 892 en 2025 ante las 650 de 2024.

Dos de los programas más reconocidos en el marco de la prevención y reducción del absentismo escolar, el Acompañamiento Socioeducativo y el Transit, también tienen su espacio en la memoria. El primero de ellos se desarrolló en 11 centros y contó con 175 participantes, 30 más que en el curso anterior. En el Transit se mantuvo el desarrollo en los cinco IES trabajando con nueve familias, pero se disminuyó la atención a alumnado concreto de 88 a 72 participantes, puesto que la necesidad en este caso fue menor, fruto también del trabajo previo en Primaria. Estos dos programas han sido premiados en los dos últimos años por la Federación Española de Municipios y Provincias como ejemplos de "buenas prácticas municipales", e incluso llegan al reconocimiento internacional en el caso del Transit a través del proyecto europeo "Erasmus".

La memoria del servicio municipal de Educación también refleja la mayor intervención en los centros educativos municipales en cuanto al gasto en mantenimiento, pues si en 2024 fue de 988.816,53€, en 2025 se elevó a 1.178.488,84€. También aumentaron las intervenciones con las brigadas municipales, que pasaron de 533 a 652.

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El documento hace mención además a las líneas de subvenciones que otorga Educación que se dividen en cuatro áreas. En mantenimiento de centros, el Ayuntamiento otorgó los 12.000 euros comprometidos; en el apartado de proyectos educativos y de responsabilidad social, con un crédito inicial de 79.000€, el servicio otorgó 71.128,73€ para 34 planes; algo similar ocurrió con las subvenciones a Ampas, que partiendo de un crédito de 8.000 euros se entregaron 7.708,62€ para desarrollar 18 proyectos. La última ayuda fue para el comedor propio del colegio público de La Carriona con 17.487 euros.