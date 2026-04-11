Los vecinos de la margen derecha de la ría de Avilés, hartos del "colapso" por el tráfico pesado: "Tenemos que adaptar nuestra vida a los transportes especiales"

"No estamos en contra del crecimiento empresarial en la margen derecha de la ría de Avilés, pero tiene que haber una convivencia entre todos", carga Agustín García, presidente de la vecinal Enlaze, que aglutina los núcleos de Endasa, Laviana y Zeluán, de Gozón. Su queja es algo compartido por gran parte de los vecinos de la zona. Y es que, según cuentan, la situación en la carretera que une estas localidades con el PEPA, la AS-328, es "prácticamente insostenible". El tráfico de vehículos especiales hace que en la vía se generen grandes atascos, con el consiguiente perjuicio para aquellos que tienen que pasar por allí con sus vehículos, que llegan a estar retenidos durante más de media hora. La solución a la cuestión, defienden, pasa por aumentar el número de carriles que tiene el vial, algo que, según explican desde la asociación, tendría que haberse hecho desde un primer momento. Ahora, el Principado rechaza esa opción por considerarla "fuera del convenio para el uso de suelos del entorno de El Estrellín". "Si quieren seguir con el desarrollo tienen que buscar una solución", alerta García.

"En el 2000 se hizo un proyecto para esta carretera que contemplaba la creación de cuatro carriles. Ahora la vía tiene el mismo tráfico que estaba previsto en aquellas fechas, pero la vía, en vez de tener los cuatro planeados, tan solo tiene dos. Así no puede ser", apunta García, que ha llevado el caso tanto al Defensor del Pueblo como a la Consejería de Fomento, que lidera el socialista Alejandro Calvo. Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, se ha posicionado a favor de los vecinos, requiriendo al Principado que colabore con los vecinos gozoniegos. Sin embargo, Manuel Calvo, director general de Infraestructuras, señaló, mediante un comunicado, que la construcción de esos cuatro carriles "supondría una mayor afección a los terrenos, amén de un notable incremento del coste de la obra, alterando el equilibrio de cargas y beneficios que rige el convenio". "La actuación que sugiere Enlaze desnaturalizaría el carácter urbanístico del convenio, cuyo fin es servir al interés general en la medida que su función es ordenar, bajo un plan de actuación de naturaleza urbana, un conjunto de operaciones orientadas a incrementar la actividad económica de la zona mediante la ampliación de instalaciones y el impulso de la actividad del Puerto de Avilés", expresó en su escrito.

Ante este escenario, García reclama que "se mire por todo el mundo, no solo por las empresas". "Aquí nadie se opone al crecimiento de la actividad industrial en el entorno de la ría. Es bueno para todos, pero hay que pensar también en los vecinos", afirma el gozoniego. Fran Muñiz, otro de los vecinos, alerta de que esta situación puede acabar generando una desgracia. "Los atascos no solo afectan a los coches normales, también a los vehículos de emergencias. Imagina que, justo cuando está saliendo una pieza, que es cuando se corta el tráfico, tiene que pasar una ambulancia. A saber qué pasaría", indica.

"Tengo que ajustar mis horarios a los momentos en los que no pasan vehículos especiales", asegura Inma Viña, vecina de la zona. Trabaja en La Morgal y ya está acostumbrada a lo que ocurre cuando las empresas tienen que sacar grandes mercancías. "Directamente coloco mis horarios condicionada por su actividad", señala la gozoniega, que, además, alerta de otro problema de este tipo de vehículos. "Hay veces que, si estás el primero en la fila, da mucho respeto ver esas piezas desde tan cerca. Puede pasar cualquier cosa", comenta.

Noticias relacionadas

Más allá de esos cuatro carriles que, por el momento, parecen una utopía, los vecinos proponen varias soluciones para tratar de que el perjuicio por el tráfico de vehículos pesados sea el menor posible. La primera es la creación de un bypass que conecte con la carretera a San Balandrán, para así crear una alternativa que haga que no se generen atascos. Otra opción pasa por habilitar un carril especial, algo que se tendría que hacer de manera coordinada con los cuerpos de seguridad. "Solo pedimos que se nos escuche", coinciden los vecinos, hartos de una situación que les está llevando por el camino de la amargura.