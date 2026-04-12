Ana Rellán, nueva presidenta del Club de Empresas: "Avilés ofrece una experiencia completa para celebrar congresos"

La experta en marketing, comunicación y organización de eventos Ana Rellán, con casi 30 años de experiencia en el sector, es desde la semana pasada la nueva presidenta del Avilés Club de Empresas.

¿Cuál es su plan o proyecto para el Avilés Club de Empresas?

El proyecto parte de una idea muy clara: activar el Club como una herramienta útil para generar oportunidades reales para las empresas y contribuir al posicionamiento de Avilés dentro del sector MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, en sus siglas en inglés). Queremos avanzar hacia un modelo más dinámico, con actividad constante, alineado con la estrategia de ciudad y con una orientación clara a negocio. Para ello, estamos trabajando en un plan a 12 meses basado en acciones concretas, asumibles y medibles, que nos permitan avanzar paso a paso, pero con coherencia.

¿Qué es lo que le llevó a dar un paso adelante y postularse como presidenta?

Creo que fue una mezcla de responsabilidad y oportunidad. Por un lado, la convicción de que el Club tiene un potencial importante que no se está aprovechando al máximo; por otro, la oportunidad de contribuir, desde mi experiencia, a activarlo. Avilés está en un momento interesante y entendí que era el momento de dar un paso adelante y aportar.

¿Qué puede aportar desde su experiencia como profesional de la comunicación, marketing y eventos al Club?

Creo que puedo aportar una visión estratégica, especialmente en cómo posicionar el Club y a la ciudad de forma más clara y coherente. La comunicación va más allá de contar lo que hacemos; es saber transmitir el valor que generamos. Y ahí hay mucho recorrido: en narrativa, en visibilidad y en conexión con el sector MICE. Además, mi experiencia en eventos puede ayudar a estructurar mejor la oferta y a entender qué buscan realmente los organizadores nacionales.

¿En qué ha logrado avanzar el Club en los últimos años?

El principal logro ha sido consolidar una base de empresas implicadas y generar un punto de encuentro dentro del tejido empresarial vinculado a los eventos y congresos. También ha sido importante el trabajo realizado en coordinación con otras entidades, que ha permitido mantener al club activo y presente dentro del ecosistema local. Y, sobre todo, el equipo que hay detrás, que no hay que olvidar que los proyectos al final están formados por personas.

El turismo MICE está en claro auge en la ciudad. ¿Cuáles cree que son o deben ser los puntos fuertes de la ciudad o de la comarca?

Avilés tiene varios puntos muy interesantes: su escala, que permite una experiencia cómoda y cercana; su identidad, con un casco histórico muy potente; y su capacidad de ofrecer experiencias completas más allá del evento. Yo he realizado congresos nacionales aquí y el grado de satisfacción y fascinación del congresista por Avilés fue magnífico.Además, la cercanía entre espacios, alojamientos y oferta gastronómica es un valor diferencial muy claro frente a otros destinos. Si a eso le sumamos coordinación y una propuesta bien articulada, el potencial es muy alto. Ahí es donde la nueva junta tenemos que dar un empujón para trabajar.

¿Qué se espera de la relación con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para esta andadura?

Esperamos, sobre todo, coordinación y alineación. El Ayuntamiento, la Cámara y el Club deben trabajar en la misma dirección. Cada uno tiene un papel diferente, pero complementario. Con el Ayuntamiento ya tenemos programada una reunión. La respuesta por parte de la corporación ha sido inmediata y eso es un primer acercamiento de que ambos estamos con ganas de trabajar. Desde el club queremos ser el brazo empresarial que ayude a convertir la estrategia institucional en oportunidades reales para las empresas y para la ciudad.

¿Qué necesidades tiene Avilés a nivel de infraestructuras? ¿Y cuáles considera que son sus principales potencialidades?

A nivel de infraestructuras, más que grandes carencias, lo que necesitamos es optimizar y poner en valor lo que ya tenemos, integrándolo mejor en una propuesta conjunta. En cuanto a potencialidades, Avilés tiene una base muy sólida: espacios singulares, una red hotelera en el entorno, conectividad y, sobre todo, un tejido empresarial preparado. El reto es articular todo eso de forma coherente y atractiva para el mercado MICE.

¿Qué valoración hace de la labor de su antecesor, Daniel Rodríguez?

Daniel es un compañero más en la junta y seguirá como vocal, porque es un factor importante. Ha mantenido el club activo en una etapa compleja y ha contribuido a sostener una base sobre la que ahora podemos construir. Esta nueva etapa no es una ruptura, sino una evolución natural que busca dar un paso más.

¿Con quién más formará junta directiva?

En los próximos días anunciaremos la nueva junta directiva. He llegado con muchísima ilusión de construir y, sinceramente, me estoy sintiendo muy arropada. Me gusta pensar que esa ilusión también se ha contagiado al equipo. Aun así, no podemos perder el foco: hay mucho trabajo por delante y esto no ha hecho más que empezar. La idea es contar con un equipo equilibrado, con perfiles complementarios, que nos permita repartir responsabilidades y avanzar de forma sólida, sin que el peso recaiga en una sola persona. Queremos que el Club funcione como una red activa, donde cada uno aporte desde su experiencia, pero con una visión común. Y en paralelo, hay una línea que para mí es clave: necesitamos seguir ampliando esta red.

A qué se refiere

A que el Club debe crecer, incorporando empresas que quieran formar parte de este proyecto y que aporten valor al ecosistema MICE de la ciudad. Hablamos de alojamiento, agencias de eventos, organizadores, empresas de comunicación y publicidad, profesionales audiovisuales, restauración, transporte… todos ellos forman parte de la cadena de valor de un congreso o evento. Porque cuando hablamos de MICE, no hablamos solo de eventos. Hablamos de impacto real en la ciudad. Un congreso no solo llena hoteles, activa restaurantes, genera consumo en el comercio local, dinamiza el transporte, da visibilidad al destino y posiciona la ciudad en circuitos profesionales a los que, de otro modo, sería más difícil acceder. Además, atrae a un visitante de calidad, con mayor capacidad de gasto y con un impacto más sostenible en el tiempo.

Prosiga

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Pero hay algo aún más importante: cada evento es una oportunidad de proyectar Avilés hacia fuera. De generar relaciones, de atraer talento, de abrir puertas a futuras inversiones o colaboraciones. Es una inversión en posicionamiento, en reputación y en futuro. Por eso creemos que el club puede —y debe— ser una pieza clave en este engranaje Al final, se trata de algo muy sencillo: cuanto más fuerte sea el tejido empresarial que hay detrás, mayor será la capacidad de la ciudad para atraer oportunidades. Y en eso, queremos trabajar desde ya.