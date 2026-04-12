Avilés capta congresos por "subasta" y ya tiene convenciones cerradas para 2027

Nadie da más que Avilés por organizar congresos. La Oficina de Congresos, dependiente de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, ha logrado captar dos convenciones en lo que va de año a través de "subastas". "Hasta ahora nos contactaban para cerrar una fecha, con el destino de Avilés ya decidido. Pero por primera vez, este año nos llaman para pedir que presentemos una candidatura. Es un paso muy importante", destaca Marta Gómez, al frente de la Oficina, quien destaca que el anuncio de que la ciudad será el año que viene la sede del IX Congreso Nacional de Industria ha sido un gran impulso: "Ha servido para ponernos un poco más en el mapa".

A lo largo de este año, tal y como relata Gómez, la Oficina de Congresos fue contactada por cinco entidades para pedir una candidatura avilesina para la organización de otros tantos congresos. "Ofrecimos un proyecto totalmente individualizado para cada uno de ellos, nos valoraron, competimos, y al menos ya hemos concretado dos", apunta Gómez, de dos citas que, en total, movilizarán cerca de 200 personas.

¿Y qué ofrece Avilés para ser quien da más en estas pujas? "El concepto de ciudad sostenible: en Avilés está todo a diez minutos, desde los espacios para los congresos a los hoteles, pasando por restaurantes, estación de tren, Aeropuerto, playa... Y eso gusta mucho", desgrana Gómez, de una serie de características que, cuenta, resultan especialmente atractivas para los organizadores de convenciones del sector médico-farma.

Para este 2026, la Oficina de Congresos de Avilés ya tiene cerrados 15 congresos en la ciudad, lo que hace augurar que se mejorará la cifra del año pasado, cuando la entidad intervino en la organización de 27 citas. Y estos no son los únicos hitos que ha superado la Oficina de Congresos en este 2026. "Por primera vez estamos recibiendo peticiones a un año vista", celebra Gómez, que ya cuenta con cuatro congresos cerrados para 2027 y otras cinco candidaturas pendientes de resolución.

Sobre las razones de este crecimiento, Gómez destaca una por encima de todas. "Cuando se supo que el Niemeyer iba a acoger el Congreso Nacional de Industria nos puso en el escaparate. Es, además, una cita que no solo va a beneficiar a Avilés, sino que también favorecerá a Oviedo, Gijón y el resto de Asturias, entre alojamientos, comidas, etcétera", explica.

Pero hay más: en el último año Gómez acudió a cuatro ferias de turismo MICE (las siglas en inglés de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). Entre todas mantuvo 74 reuniones con operadores del sector. "Y muchos de esos contactos han fructificado", señala sobre unos encuentros que sirvieron "para que sepan que Avilés está ahí".

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Otra de las fortalezas de la ciudad, a ojos de Gómez, es que puede ser un destino de "última hora". "Tenemos unas características y capacidades perfectas para albergar congresos que se han quedado rezagados o colgados. Cuando Oviedo, Gijón o ciudades de un tamaño similar ya tienen todas sus fechas completas, nosotros tenemos las puertas abiertas", detalla Gómez, que también tiene entre sus objetivos para este año mejorar la imagen y presencia digital de Avilés como destino de congresos.