Estibadores de Avilés y patronal inician la negociación del ERE
Las empresas ofrecen la subrogación y la plantilla ha impugnado el proceso
Los estibadores del Puerto de Avilés y la patronal del Centro Portuario de Empleo (CPE), en disolución, tienen previsto iniciar esta semana que entra la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) por extinción de contratos.
Las dos partes –los trabajadores y la empresa– nombraron a sus representantes para iniciar la negociación. La parte empresarial pone sobre la mesa la subrogación con las mismas condiciones laborales (del CPE a cada una de las empresas) y, si no, el despido.
La parte social ha impugnado el proceso. Lo ha denunciado, de hecho, a Inspección de Trabajo, porque considera que "los primeros nombramientos se han hecho a dedo", dicen los representantes del Sindicato de Estibadores de Asturias. Es decir, entienden que las empresas que formaban el CPE han elegido a quienes van a trabajar con ellos.
Hay 14 de los 41 que tenía el CPE que ya se han puesto a trabajar en los muelles. "También hay personal que no conocemos, que desconocemos su habilitación para estar allí", apuntan los representantes del mismo sindicato.
El conflicto laboral en el puerto de Avilés se originó en febrero tras la decisión empresarial de promover la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE), estructura que organiza el trabajo de los estibadores. Los trabajadores consideran que esta medida pone en riesgo la estabilidad laboral y el modelo vigente en el sector.
La situación afecta directamente a entre 41 estibadores, además de alrededor de 30 trabajadores eventuales vinculados a la actividad portuaria. Hubo una huelga indefinida a horas alternas, un fracaso en la mediación, movilizaciones y protestas que tuvieron eco en el devenir comercial de la Autoridad Portuaria de Avilés, que será donde se negocie el ERE.
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