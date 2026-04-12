A Saint-Gobain se le acaban las excusas para no hacer el horno de Avilés: radiografía del momento actual de la vidriera

A la multinacional francesa Saint-Gobain se le acaban las excusas para no salir y decir lo que toda la comarca de Avilés está esperando desde hace meses: que sí, que de esta va el nuevo horno de vidrio flotado en sus instalaciones de La Maruca; que sí, que el final de la industria del vidrio todavía no ha llegado; que sí, que ya se puede envainar la espada de Damocles que había apuntado sobre unas negociaciones salariales que empezaron con una propuesta de bajada salarial del 20 por ciento, pero que al final ha quedado por debajo de los diez puntos.

Y se le acaban las excusas porque la empresa ha alcanzado los dos objetivos más importantes que había perseguido: la paz social (el 60,3% de los trabajadores ha dicho sí a la propuesta de convenio) y suficiente dinero público para financiar la construcción del nuevo horno (del "Innovation Fund").

La compañía, pese a todo esto, tiene que encontrar todavía solución a dos problemas que se van a cernir en fechas por venir. Los expertos consultados constatan como el principal de estos dos problemas el que se refiere al precio de la electricidad (el nuevo horno, el "Furhy", funcionará, sobremanera, a base de electricidad) y el otro problema es la caída de los precios de los derechos de emisión de CO2. La materia prima, cada vez más escasa, sin embargo, puede llegar a Avilés vía importación. lo que sí es cierto, y esto también lo señalan las mismas fuentes consultadas, "cuanto más se tarde en decir que sí al nuevo horno, más crítica va a ser la situación del horno actual". Porque no está en su mejor momento. De hecho, señalan los trabajadores que operan a su sombra, "está en el peor de ellos".

Las dos condiciones

La multinacional francesa había impuesto justo después del verano pasado, cuando se acababan de salvar –con aplausos a la plantilla incluidos– las dos averías consecutivas del horno actual, dos condiciones irrenunciables para ponerse a construir un nuevo horno: bajada salarial, por un lado, acceso a fondos públicos que ayudasen a la multinacional a desarrollar la ingeniería que garantizase su propio futuro.

Hasta este pasado mes de febrero, la dirección había bailado el agua con la idea de que no iba a haber más que una reparación del horno o, en todo caso, la instalación de uno igual al que funciona ahora, es decir, de un artefacto alimentado por gas.

La paz social se ha conseguido –al menos, de momento– este jueves pasado. Lo del dinero, un poco antes, a finales de marzo, con la repesca millonaria de los "Innovation Fund" de la convocatoria de 2024 (antes del verano de 2025, cuando se resolvió esta convocatoria el horno de Avilés había quedado fuera; tras una revisión en Bruselas, el proyecto de La Maruca volvió a la mesa de juego; ahora Saint-Gobain tiene que decir que sí acepta los fondos).

Manuel Campa, el concejal de Desarrollo Urbano de Avilés, había apuntado al porvenir más cercano de la fábrica cuando explicó en estas páginas que "la empresa tiene que activar el camino de renovar el horno que garantice la continuidad de la fábrica durante muchos años más en Avilés". Y, después dijo más: "Lo que le pedimos desde el gobierno es que esa decisión se tome cuanto antes y que sea positiva. Por nuestra parte todas aquellas cuestiones que dependan del ámbito municipal se desarrollarán de manera rápida posible".

El presente

Avilés tiene un horno para vidrio flotado desde el otoño de 2008. En la primavera de aquel año se produjo un gran incendio que hizo colapsar "el corazón de la fábrica" (entonces, dividida en dos plantas: automóvil, por un lado, y construcción, por otro). Sólo unos días después del incendio la compañía anunció que iba a invertir 35 millones de euros en una nueva instalación. La puso en marcha en agosto de aquel mismo año: el de la catástrofe y el de la crisis. Unos días antes del estallido de la Gran Recesión.

Ahora, dieciocho años después, aquella instalación hace tiempo que está sobrepasada. Este pasado verano, el de 2025, sufrió dos accidentes consecutivos y como consecuencia de aquellos dos siniestros la producción de vidrio se vio afectada de manera significativa durante semanas.

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En paralelo, la compañía había preparado un proyecto de un nuevo horno de vidrio flotado. Lo hizo inspirado por el proyecto Volta (una planta piloto que funciona al alimón entre Saint-Gobain y su competencia AGC). Falta, entonces, un anuncio claro. Si hay compromiso para construir un horno, cuándo empezará.